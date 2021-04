Piacenza Calcio, Scazzola: “La sconfitta è nata nel primo tempo” -AUDIO

Brusco stop al “Garilli” per il Piacenza Calcio di mister Cristiano Scazzola. I biancorossi, infatti, sono costretti alla sconfitta per 1-3 dall’Albinoleffe e rimandano la salvezza matematica alla prossima giornata, quando faranno visita alla Pro Vercelli.

Ad analizzare la sconfitta del Piacenza Calcio è proprio il tecnico Scazzola che commenta così:

Sicuramente non eravamo il solito Piacenza. Abbiamo commesso qualche errore di troppo e l’Albinoleffe non ci ha graziato. Nel primo tempo non eravamo brillantissimi.