Folgore Caratese – Piacenza 2-0, primo ko in campionato per gli uomini di Maccarone

Turno infrasettimanale amaro per il Piacenza Calcio. La compagine di Maccarone dopo i successi su Ciserano e Villa Valle incappa nella prima sconfitta in campionato, superata dalla Folgore Caratese con un netto 2-0. Il tecnico parte con il 4-2-3-1 con Recino unica punta.

L’approccio alla partita sembra ottimo. Gerbaudo ha una ghiotta chance per il vantaggio nei primi minuti, ma è solo un fuoco di paglia. Al 14′ Bachini, che partiva in netto anticipo, commette un ingenuo fallo da rigore ai danni di Arduini. Kyeremateng dal dischetto ipnotizza Moro e porta avanti i locali. Per i biancorossi diventa tutto più difficile e raramente riescono a rendersi pericolosi. Al contrario, al 35′, arriva il colpo del ko della Folgore Caratese: Vernocchi carica il destro dal limite dell’area, la palla passa tra una selva di gambe e si insacca alle spalle del portiere.

Nella ripresa Maccarone cerca di correre ai ripari e torna al più collaudato 4-3-3. Il Piacenza sembra reagire e sfiora il gol con Recino e con Gerbaudo, quest’ultimo dall’area piccola manca clamorosamente il bersaglio grosso al 59′ è chiaramente la chance più ghiotta della partita. Nel finale scarseggiano fiducia ed idee e la Folgore riesce nell’impresa di battere i biancorossi. Il Piacenza tornerà in campo domenica, ore 14:30, per sfidare al “Garilli” la Casatese.

La partita

Secondo tempo

Finisce qui. Il Piacenza incappa nel primo ko in campionato.

90′ Sei minuti di recupero

80′ Entra Hrom per Tortelli.

74′ Entra Andreoli per Bachini

70′ Cross di Zini dalla sinistra, Recino prova la girata al volo. Palla alta sopra la traversa

63′ Quarto corner per la Folgore Caratese. Colpo di testa ad uscire dei locali, ma è qualche minuto che i locali sono nella metacampo del Piacenza.

59′ occasionissima per il Piacenza: Gerbaudo si ritrova la palla tra i piedi in area piccola dopo un passaggio dalla destra. Palla incredibilmente alta

58′ Quarto corner per il Piacenza: colpo di testa di Kermezo che esce di pochissimo

56′ Tortelli perde il pallone e commette fallo d’ammonizione.

Lancio per Kermezo che la mette in mezzo, ma Macchi si allunga e riesce a recuperare il pallone.

48′ Artioli con un tiro cross costringe il portiere agli straordinari. Secondo corner per il Piacenza. Salvataggio sulla linea di Arpino sul tentativo di Recino.

46′ Cross di Santella che ottiene il primo corner per il Piacenza. Nulla di fatto sugli sviluppi

Inizia la ripresa. Entra Baduin per Del Dotto. Entra Artioli per Ndoye ed i biancorossi passano al 4-3-3

Primo tempo



Finisce il primo tempo. Il Piacenza era partito fortissimo con due grandi occasioni sui piedi di Gerbaudo, poi Bachini commette fallo da rigore su Arduini e Kyeremateng trasforma. Dopo il gol del 14′ grande fatica dei biancorossi a reagire. Al 35′ arriva anche il raddoppio della Folgore con Vernocchi che beffa Moro dal limite dell’area. Ora alla formazione di Maccarone serve un grande secondo tempo per riaprire la partita.

45′ Tre minuti di recupero.

44′ Punizione per la Folgore Caratese. Cross centrale e Recino riesce a rinviare.

38′ Entra Rosa nella Folgore Caratese esce Attah

35′ Vernocchi carica il destro da fuori area, la palla passa tra le gambe dei difensori e si infila alle spalle di Moro. Folgore Caratese – Piacenza 2-0

25′ Cross di Santella splendido, ma Ndoye non riesce ad impattare un pallone tutt’altro che difficile.

20′ Il Piacenza fatica a reagire dopo il gol subito.

14′ Cross dalla sinistra, Gerbaudo stoppa di petto per Bachini che nel tentativo di rinviare prende il piede di Arduini: è calcio di rigore. Kyeremateng dal dischetto batte Moro. Folgore Caratese – Piacenza 1-0

8′ Ancora altra grande occasione con Gerbaudo, ma c’è la grande parata di Cavallini

7′ Azione reiterata del Piacenza con Gerbaudo che vede respingere il suo tiro dopo una serie di dribbling.

3′ Primo corner per la Folgore Caratese. I biancorossi concedono il secondo corner. Poi Moro riesce a bloccare la sfera.

Iniziata la partita. Maglia bianca e pantaloncini rossi per il Piacenza. Maglia azzurra per la Folgore Caratese.

Le formazioni ufficiali di Folgore Caratese – Piacenza

Folgore Caratese 4-3-1-2: Cavallini, Marchi, Arpino, Gritti, Attah, Floridia, Arduini, Vernocchi, Gaetani, Kyeremateng

Piacenza 4-2-3-1 Moro, Tortelli, Silva, Del Dotto, Santella, Bachini, Gerbaudo, Ndoye, D’Agostino., Kernezo, Recino All. Maccarone

Il pre partita