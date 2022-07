Nel documento ufficiale compare “Piacenza in Lombardia”, errore di geografia per il ministero dell’Istruzione

Piacenza in Lombardia. Si legge in un documento ufficiale del ministero dell’Istruzione che ha collocato erroneamente la città di Piacenza in Lombardia, invece che in Emilia-Romagna. Ma non è l’unico errore nel testo: anche Chieti è stata piazzata in “Abbruzzo”, scritto con due b.

Firmato dal direttore generale del Miur, Fabrizio Manca, è l’allegato di un decreto che stabilisce l’elenco delle Province che possono attivare un percorso di orientamento per i licei.

Tagliaferri (Fdi): Ministro Bianchi bocciato in geografia…Piacenza è in Emilia-Romagna e non in Lombardia

“Tempo di esami e di bocciature: caro Ministro Bianchi Piacenza è in Emilia-Romagna e non, come scritto nelle circolari del suo ministero, in Lombardia. E’ grave che il ministero della Pubblicazione sia così disattento ed è ancora più grave che a commettere questo strafalcione sia l’ex assessore alla Scuola della Regione Emilia-Romagna. Per molto meno uno studente che in questi giorni sta facendo la maturità verrebbe bocciato con ignominia. E così è il ministro Bianchi: bocciato per eccessiva distrazione (?!?) e omesso controllo. Attendiamo le scuse pubbliche del signor ministro a tutti i cittadini di una provincia che si sente sempre più esclusa dalla regione di cui fa parte”.