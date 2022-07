Incendio in un concessionario di via Emilia Pavese, nella zona di Sant’Antonio. Le fiamme sono divampate da un macchinario dedito alla ricarica delle batterie per le auto: il rogo ha in poco tempo investito anche alcune batterie collocate a pochi metri dall’origine dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato duramente per riportare la situazione alla normalità, complice anche il delicato materiale coinvolto dalle fiamme.