Piacenza Rugby, Casali: “Il campionato finisce all’ultima giornata” – AUDIO

La terza linea del Piacenza Rugby, Alessandro Casali, parla ai microfoni di Radio Sound dopo la sconfitta dei biancorossi contro Capoterra: “Il campionato si chiude all’ultima giornata”.

E’ stata una partita dura, una sconfitta difficile da mandare giù. Siamo stati avanti per lunghi tratti della gara. All’andata abbiamo segnato 80 punti, sicuramente ci aspettavano per vendicarsi. Un po’ la trasferta, un po’ il pubblico caldo e purtroppo non siamo riusciti a portarli a casa.

Nel finale abbiamo avuto le nostre occasioni, potevamo gestire meglio certe situazioni. Il campionato non è chiuso, bisogna sempre crederci. Sappiamo quanto sia difficile il livello del campionato, se quest’anno non dovessimo centrare la promozione sicuramente stiamo gettando le basi per un ottimo futuro.