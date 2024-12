Piacenza – Zenith Prato 1-1, Cellai risponde a D’Agostino: i biancorossi chiudono il girone d’andata in zona playout. Rossini: “Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi” – AUDIO

Dopo la sconfitta di domenica scorsa ad Altopascio, i biancorossi chiudono il girone d’andata con un pareggio: finisce 1-1 tra Piacenza e Zenith Prato, con le reti di D’Agostino e Cellai. Rossini, per questo scontro diretto, si è affidato al 3-5-2 con un’inedita coppia d’attacco formata D’Agostino e Castelli.

Nel corso del primo tempo regna l’equilibrio tra le due squadre, ma al 40′ il primo vero episodio determinante del match: pasticcio difensivo di Somma e Silva, Cellai sfrutta l’errore dei biancorossi e si invola in solitaria verso la porta, il capitano piacentino non può fare altro che fare fallo da ultimo uomo; il direttore di gara non ha dubbi, estrae il cartellino rosso e il Piacenza è costretto a proseguire in 10 uomini.

Nel secondo tempo il Prato cresce e i piacentini vanno in difficoltà per il primo quarto d’ora della seconda frazione del match, ma al 68′ D’Agostino porta avanti il Piacenza: Napoletano tenta il traversone, ospiti che provano a rinviare, ma sbagliano malamente, l’attaccante biancorosso si ritrova il pallone tra i piedi e con il mancino insacca il gol del vantaggio.

Nel finale Zenith Prato che tenta di strappare un pareggio al “Garilli”, la difesa biancorossa sembra lavorare bene, ma in pieno recupero Falteri fa partire un traversone e Cellai, tutto solo in area, di testa trova il gol dell’1-1 a 5′ dalla fine. Finisce in pareggio e il Piacenza chiude il suo 2024 in zona playout. Prossimo appuntamento Domenica 5 Gennaio, Piacenza – Cittadella Vis Modena.

Le parole di mister Rossini ai microfoni di Radio Sound

La partita

Primo tempo

Squadre in campo: via all’ultimo match dell’anno per i biancorossi! Segui ora la diretta della partita sulle frequenze di Radio Sound.

3′- Tiro tentato da Sartore al limite dell’area, bloccato da Brunelli. Primi segnali positivi per i biancorossi.

9′- Pericolo per il Piacenza, con un cross dalla destra degli ospiti a cercare Saccenti, solo davanti a Greco, che sfiora, ma non impatta il pallone e il pallone finisce in out.

20′- Più biancorossi che Prato in questa prima parte di match, ma nessuna azione determinante da segnalare. Ritmi non ancora altissimi nei primi minuti della gara.

22′- D’Agostino prova col mancino dal limite dell’area. Parata facile per Brunelli.

30′- Cartellino giallo per Fiaschi e Mantegazza.

38′- Corner Piacenza con D’Agostino che va direttamente in porta. Brunelli con un grande intervento toglie la palla dalla porta. Buona l’idea del trequartista biancorosso.

40′- Clamoroso al “Garilli”: pasticcio difensivo dei biancorossi, Saccenti si invola in solitaria verso la porta di Greco, Silva costretto a fare fallo da ultimo uomo. L’arbitro non esita a estrarre il cartellino rosso e biancorossi destinati a terminare il match senza il proprio capitano.

45′- 2′ di recupero assegnati dal direttore di gara.

45+2′- Finisce qui il primo tempo: totale equilibrio in questa prima frazione di gara, ma al 40′ il Piacenza perde Silva per un fallo da ultimo uomo. Testa al secondo tempo.

Secondo tempo

45′- Inizia ora la seconda frazione di gioco. Si riparte sul punteggio di 0-0 e con il Piacenza in 10 uomini.

46′- Doppio cambio per i biancorossi: Napoletano subentra a Mantegazza e Sartore esce per Andreoli.

47′- Longo sbaglia un gol già fatto davanti alla porta dopo un errore difensivo. Grande intervento di Greco che evita il vantaggio avversario.

59′- Piacenza in difficoltà: Prato in crescita negli ultimi minuti, biancorossi che non riescono a ripartire.

68′- Biancorossi in vantaggio! Traversone del Piacenza con Napoletano, Prato rinvia malamente, D’Agostino sfrutta l’errore avversario e col mancino insacca la rete dell’1-0!

77′- Ora è un assedio: Zenith Prato che prova insistentemente a trovare il pareggio, ma, per ora, senza successo.

82′- Longo prova al volo da due passi, dopo un calcio d’angolo a favore degli ospiti. Palla abbondantemente sopra la traversa, ma ora il Piacenza è costretto a soffrire.

88′- Fuori Castelli, dentro Recino.

90′- 6′ di recupero.

90+1′- Celai pareggia. 1-1 al “Garilli”, doccia freddissima per i biancorossi che pensavano di avere la vittoria già in tasca.

90+6′- Finisce qui. Celai risponde a D’Agostino. Biancorossi che rimangono in piena zona playout.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (3-5-2): Greco; Zucchini, Silva, Somma, Iob, Tentoni, Mantegazza, Ruiz, Sartore, D’Agostino, Castelli. All Rossini.

Zenith Prato (3-5-2): Brunelli, Cela, Longo, Rosi, Perugi, Fiaschi, Saccenti, Moussaid, Cellai, Cecchi, Tempestini. All Settesoldi.

A cura di Riccardo Celli