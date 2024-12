Tau – Piacenza 3-1, i biancorossi sbloccano la gara, poi la capolista si prende i tre punti. Rossini: “Contento della prestazione” – AUDIO

Non riesce l’impresa del Piacenza in casa della capolista Tau Alto Pascio. In Toscana Rossini conferma il 3-5-2: Greco debutta tra i pali, mentre in attacco D’Agostino si schiera al fianco di Recino. La gara dei biancorossi è buona per intensità.

I biancorossi vengono premiati al 18′ con il vantaggio: cross di Corradi e Ruiz di destro, di controbalzo, trova la rete. La gioia dei piacentini, però, è molto breve: subito dopo Bachini commette fallo da rigore e Motti trova il decimo centro stagionale dal dischetto, superando il portiere.

Il Piacenza non ci sta e prova comunque a giocare la sua partita. Nel finale di frazione colpisce anche la traversa. Al 70′ un cross dalla destra favorisce l’intervento quasi in scivolata di Manetti per il vantaggio del Tau. A chiudere i conti ci pensa Carcani nel finale.

Per il Piacenza è la quinta sconfitta in sei partita, ma a livello di gioco i segnali di ripresa non mancano. Sarà fondamentale trovare i 3 punti domenica prossima, al “GarillI”, contro lo Zenith Prato.

Le parole di mister Rossini ai microfoni di Radio Sound

La partita

Il nostro inviato Andrea Amorini nella sua postazione improvvisata ad Altopascio, in compagnia di Gentilotti.

Primo tempo

Squadre in campo: calcio d’inizio ad Altopascio! Ascolta ora la radiocronaca della partita su Radio Sound.

3′- Gioco fermo per il primo minuto e mezzo, per un problema con i palloni da gara. Gioco ripreso pochi istanti fa, niente da segnalare.

11′- Cross di Ruiz dalla sinistra, palla in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Silva abbondantemente a lato. Primi segnali positivi per i biancorossi.

18′- Piacenza in vantaggio con Ruiz! Napoletano contro crossa dopo un traversone tentato dalla sinistra, Ruiz si inserisce perfettamente in area e di contro balzo trova la rete dell’1-0. Tau costretto a inseguire, ottimo inizio per i biancorossi.

20′- I biancorossi non hanno molto tempo per esultare, arriva il pareggio dei padroni di casa dopo appena 2′! Fallo da rigore di Bachini, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto: Motti, sul punto di battuta, spiazza Greco e fa 1-1.

24′- Piacenza che dopo il gol subito ha provato subito a riportarsi in vantaggio, con una bela azione sulla sinistra, ma la difesa locale evita il pericolo. Partita a ritmi molto alti sin qui.

27′- Ammonito Recino per simuazione in area. Proteste dei biancorossi.

35′- Tentativo di Zanon da limite col mancino, palla poco sopra la traversa.

44′- Recino crossa e al volo Santarpia da due passi colpisce la traversa. Piacenza vicinissimo al vantaggio.

45′- Fine primo tempo. Una buona prima frazione per i biancorossi che si sono portati in vantaggio al 18′ e si sono fatti recuperare dopo appena 2′, ma per ora la prestazione è pienamente convincente.

Secondo tempo

45′- Inizia ora il secondo tempo. Si riparte sul risultato di 1-1.

52′- Ruiz si invola sulla fascia e Motti lo stende. Ammonito l’autore del gol dei padroni di casa.

55′- Punizione per il Piacenza poco fuori dall’area. Parte D’Agostino che spara alto sopra la traversa.

62′- Secondo tempo equilibrato: squadre che azzardano meno rispetto alla prima parte di gara, risultato in linea col match.

70′- Manetti porta in vantaggio il Tau con un piazzato in cui Greco non ha potuto intervenire. Piacenza costretto a inseguire.

73′- Colpo di testa di Ruiz su cross di Recino. Un miracolo di Cabella evita il pareggio biancorosso.

75′- Cambi nelle file dei biancorossi: subentrano Andreoli e Mantegazza.

86′- Piacenza in avanti alla disperata ricerca del pareggio, ma ogni tentativo sembra vano. Tanta stanchezza nella formazione di Rossini.

88′- Il Tau trova il terzo gol della sua partita con Carcani. Piacenza ormai destinato alla sconfitta.

90′- 5′ di recupero assegnato dall’arbitro.

90+5′- Finisce qua ad Altopascio. Piacenza cade dopo un gran primo tempo in cui era anche passato in vantaggio. Tau che ha dimostrato la superiorità in ogni reparto, soprattutto nell’ultima parte del match.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (3-5-2): Greco; Zucchini, Silva, Somma; Napoletano, Bachini, Corradi, Santarpia, Ruiz; D’Agostino, Recino. All Rossini.

Tau (4-3-1-2): Cabella, Zanon, Bernardini, Rinaldini, Motti, Bruzzo, Sichi, Manetti, Meucci, Andolfi, Biagioni. All Venturi.

A cura di Riccardo Celli