Serie B – I Bees si concedono un sorriso per Natale: striscia negativa interrotta, a Desio vince Fiorenzuola 65-78

Nella sfida pre natalizia di Serie B Nazionale Old Wild West, i Fiorenzuola Bees in crisi di risultati (0-7 la striscia negativa) vanno a far visita ad una Aurora Desio che, al contrario, si presenta alla sfida forte di 18 punti in classifica.

La cronaca

La partita inizia con Spizzichini e Galassi a colpire dall’arco per Fiorenzuola, con entrambi gli attacchi che sembrano funzionare sulle rispettive difese. Mazzoleni impatta sul 13-13 dall’arco, ma Biorac è davvero un fattore su entrambi i lati del campo e sigla dal pitturato il 13-19 al 9’.

Bartninkas puntella con il tap in da rimbalzo offensivo il 15-19 a fine primo quarto, ma l’asse Gayè-Biorac porta ancora avanti i Bees ad inizio secondo quarto con il 16-21 al 12’.

Tornari con il long two in transizione concede il -1 in un amen alla squadra di coach Gallazzi, ma i Bees sono coriacei e con una faccia sicuramente più cattiva rispetto alle ultime apparizioni, trovando nelle triple di Sabic e Galassi il 20-27 con cui la panchina locale deve bloccare la gara per un timeout pieno.

Galassi si incendia letteralmente e realizza altre due triple che portano i Bees al massimo vantaggio sul 22-32, prima che capitan Bottioni con il piazzato sconfetti quanto appena scritto e sigli il +13 al 17’. 24-37.

Bartninkas realizza dai 5 metri con continuità, ma risulta una delle poche armi offensive nel secondo quarto di Desio (28-39 al 18’), ma Galassi con la sua sesta tripla nel primo tempo tocca quota 20 personali. 30-44 a metà partita per i Bees.

Secondo tempo

Sabic con 4 punti personali inaugura il secondo tempo in favore dei Bees, ma Fumagalli con due iniziative personali di grande fattura riesce a tenere su un divario simile a metà partita Desio. 39-52 al 25’ e timeout coach Dalmonte sulla tripla di Torgano.

Voltolini disegna l’arcobaleno in terzo tempo per uscire dal timeout, con Bottioni che continua una partita magistrale in cabina di regia su entrambi i lati del campo. 41-58 al 28’ e timeout coach Gallazzi.

Sul finale di quarto Galassi si trasforma in Lupin recuperando palla e convertendo il 47-65, con Gayè che sulla sirena chiude il terzo quarto su un importante +20 in casa gialloblu. 48-68.

Nell’ultimo quarto i canestri diventano minuscoli per entrambe le formazioni; Seck realizza un pesantissimo piazzato per il 50-70 al 34’, con Sabic che risponde con la stessa moneta alla tripla di Mazzoleni e da la classica picconata al match. 53-73 al 36’.

Fumagalli e Mazzoleni cercano di contenere il divario nel finale, ma le renne con Babbo Natale hanno la forma dei Bees, e consegnano un sorriso alla squadra di Dalmonte dopo un periodo terribile. Finisce 65-78 per Fiorenzuola.

Rimadesio Aurora Desio vs Fiorenzuola Bees 65-78

(15-19; 30-44; 48-68)

Aurora Desio: Bartninkas 12; Abijo ne; Perez ne; Tornari 9; Chiumenti ne; Torgano 8; Albique; Fumagalli 11; Cipolla 9; Mazzoleni 16; Elli; Viviani ne. All. Gallazzi

Fiorenzuola Bees: Biorac 6; Galassi 24; Aklilu; Bottioni 8; Clerici; Seck 12; Voltolini 4; Gayè 6; Sabic 10; Spizzichini 8. All. Dalmonte