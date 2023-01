Piazza Cavalli gremita per il concerto dell’ultimo dell’anno, Tarasconi: “È stato un grande lavoro di squadra, grazie a tutti” – FOTO

Capodanno insieme in una Piazza Cavalli gremita per salutare il 2022 e accogliere a suon di musica il 2023 con l’Orchestra Bagutti tra brani evergreen, classici italiani e internazionali fino ai grandi successi degli ultimi anni. I piacentini sono accorsi in massa per vivere una notte speciale tra canti, balli e brindisi . Dopo la mezzanotte, la piazza è diventata una vera e propria discoteca a cielo aperto, grazie alla presenza del dj set.

“Grazie a tutte le persone che hanno scelto di salutare il nuovo anno in Piazza Cavalli. – afferma soddisfatta il sindaco Katia Tarasconi- È stato un grande abbraccio e un momento di festa a cui hanno contribuito in tanti”.

“Ringrazio per la preziosa collaborazione la Fondazione Teatri, che ha organizzato con il supporto di Com.unica, e tutti gli sponsor e i partner senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare la serata: Credít Agricole, Ponginibbi Group, Steel, Coro Marketing. Grazie a Bagutti e alla sua Band, che insieme a GrooveGuys DJ set ci hanno fatto ballare in compagnia. Rivolgo un sentito ringraziamento in particolare a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Croce Rossa, agli steward, e ai volontari che ieri sera hanno prestato servizio per garantire che tutto si svolgesse in sicurezza. È stato un grande lavoro di squadra”