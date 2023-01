Lo sport piacentino perde Antonio Bosoni: dirigente appassionato e competente

Lo sport piacentino, che nel 2022 ha vissuto una stagione di grandi eventi e di straordinari risultati, ha chiuso purtroppo l’anno con la prematura scomparsa di Antonio Bosoni, conosciuto e stimato in tutto il nostro territorio non solo per la sua attività imprenditoriale in ambito sportivo, ma soprattutto per il suo lungo, costruttivo e disinteressato impegno in veste di dirigente sportivo.

Il volley è stato il suo vero e grande amore a cui ha dedicato tempo, energie e passione, ma per Antonio ogni disciplina sportiva era importante e meritevole di attenzione. E’ stato un amico, e anche un collaboratore, del CONI piacentino e con la stessa passione ha contribuito a dare vita, e un futuro, al Ferriere Sport Camp.

L’ultimo ricordo che ho di Antonio risale a un mese fa quando, insieme a suo fratello Mario, ci aiutò ad allestire il campus “Dordoni” per un’iniziativa di promozione sportiva – organizzata dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano – destinata agli studenti. Il ricordo di un piacevole pomeriggio, con un amico realmente innamorato dello sport.