Prosegue “Natale ad Arte” della Diocesi di Piacenza – Bobbio, gli eventi fino all’1 gennaio. Manuel Ferrari: “Attività per valorizzare il patrimonio artistico e culturale” – AUDIO

Prosegue “Natale ad Arte” della Diocesi di Piacenza – Bobbio. Fino all’8 gennaio 2023 sono in programma concerti, incontri culturali, videomapping, eventi per i più piccoli, visite guidate. Inoltre ritorna il consueto appuntamento con il “Capodanno in Cupola”. Un Capodanno ad Arte che si svolge dal 2017. Gli eventi fanno parte del cartellone “Natale a Piacenza“.

“In calendario ci sono attività pensate per i più piccoli – spiega Manuel Ferrari direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi Piacenza Bobbio – per le famiglie attraverso visite guidate e laboratori. E’ importante rendere partecipe la cittadinanza a quello che è il nostro patrimonio culturale e artistico. Tra i vari eventi mi piace segnalare la Proiezione videomapping. Il nostro spettacolo di luci e colori presso Piazza Duomo si rinnoverà alle ore 18:30 anche il 23, il 24 e 31 dicembre 2022”.

Il calendario degli appuntamenti

CONCERTO – GAUDETE: CANTI DI NATALE: 23 DICEMBRE ore 20:30

Venerdì 23 dicembre alle ore 20.30 saremo guidati attraverso il canto a vivere un momento musicale alle porte del Natale, con i tradizionali canti natalizi provenienti da varie culture e lingue in una veste del tutto nuova. Il coro Vox Silvæ di Piacenza diretto da Federico Perotti propone un suggestivo evento musicale in cui la tradizione si vuole fondere e vivere con il nuovo. Dopo alcuni canti nel cortile del Palazzo Vescovile e nel Giardino delle Absidi, aperti a tutto il pubblico, il cuore del concerto sarà vissuto nei sottotetti della Cattedrale in un luogo esclusivo, illuminato solamente da candele, e seguito da una visita guidata alla cupola del Guercino. Per riscaldare ancor più l’atmosfera saranno messe a disposizione degli ospiti tisane e vin Brulè.

Posti limitati a 25 persone, prenotazione obbligatoria, evento a pagamento (15,00 euro).

CONCERTO – AUGURI DAL BALCONE DI PALAZZO VESCOVILE: 24 DICEMBRE ore 17:30

Per un pomeriggio della Vigilia originale e scaldato dalla musica, esibizione dal vivo con l’apertura della finestra del 24 dicembre del calendario dell’Avvento.

Georgia Ciavatta, voce

Renato Podestà, chitarra

CHI È BABBO NATALE? CACCIA AL TESORO PER BAMBINI: 26 DICEMBRE ORE 15:30

Ma chi è veramente Babbo Natale e perché porta i regali ai bambini nella notte più magica dell’anno? Scopriamolo insieme, risolvendo enigmi e seguendo tracce, in questa avvincente caccia al tesoro attraverso le opere d’arte della Cattedrale e del suo museo, terminando poi con una dolce sorpresa!

Contributo di partecipazione: 3,00 €

Posti limitati – prenotazione obbligatoria.

6-11 ANNI

GUARI.ART – VISUAL SHOW: 26 DICEMBRE ORE 18 30

Esibizione di live painting digitale dell’artista piacentino Fabio Guarino, celebre soprattutto per i murales che decorano la nostra città. Per l’occasione anche il Palazzo Vescovile diventerà, nelle sue mani, una parete pronta ad accogliere un meraviglioso dipinto effimero, avente come fil rouge i 900 anni della Cattedrale, e che susciterà la meraviglia dei presenti grazie alla capacità tecnica del suo originale autore.

Piazza Duomo, facciata di Palazzo Vescovile

CAPODANNO IN CUPOLA – DAL 2017 UN CAPODANNO AD ARTE: 31 DICEMBRE ore 22:15

Una bolla di bellezza in cui trascorrere le ultime ore del 2022. Anche quest’anno nella notte del 31 dicembre, le mura della Cattedrale vi accoglieranno per salutare, con Guercino e le sue Sibille, l’arrivo del nuovo anno all’insegna dell’arte.

Vi aspettano la visita al museo e alla cupola, un buffet sul percorso di ascesa, il brindisi di mezzanotte nei punti panoramici da dove sarà possibile vedere anche i fuochi artificiali della sottostante città in festa per l’arrivo del nuovo anno.

L’evento, ormai tradizione consolidata, prevede l’offerta di una selezione di presidi enogastronomici locali aggiungendo quest’anno la possibilità di scelta vegetariana e vegana, e panettoni artigianali della pasticceria Giotto, a sostegno del progetto sociale di recupero dei detenuti del carcere di Padova, produttori dei panettoni stessi.

Al termine della serata ogni partecipante riceverà un piccolo gadget esclusivo in ricordo dell’esperienza e della storia della nostra Cattedrale.

Prezzo evento: 60,00 euro

La prenotazione è obbligatoria. L’evento è a numero chiuso.

Informazioni e prenotazioni: 331 4606435

o cattedralepiacenza@gmail.com

SCRIGNO D’ARTE E STORIA: VISITA ESCLUSIVA A PALAZZO VESCOVILE: 1 GENNAIO 2023 ore 15:30

Per iniziare il nuovo anno all’insegna della cultura, domenica 1 Gennaio 2023 vi aspetta una visita guidata speciale all’interno del Palazzo Vescovile di Piacenza, realizzato alla metà del Cinquecento, ma il cui aspetto attuale si presenta in forme sette-ottocentesche.

La visita guidata “Scrigno d’arte e storia: visita guidata esclusiva a Palazzo Vescovile” partirà da Kronos – Museo della Cattedrale, per ammirare da vicino i meravigliosi profeti dipinti da Camillo Procaccini, apprezzandone dettagli pittorici e stilistici, prima della loro ricollocazione presso il Salone degli Affreschi del Palazzo Vescovile tra pochi giorni.

Andremo però a scoprire insieme dove torneranno e per quale motivo dopo aver osservato la splendida facciata scandita da tre ordini di finestre e da un basamento in bugnato liscio, il portale d’accesso, affiancato da due imponenti telamoni, e il cinquecentesco cortile interno con portici ad archi a tutto sesto poggianti su eleganti capitelli. La visita si concluderà con una sorpresa: l’accesso esclusivo ad un ambiente mai aperto al pubblico.

Contributo di partecipazione: 8,00 € | Posti limitati – prenotazione obbligatoria.