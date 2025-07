Piazza Cittadella, Putzu (Liberali): “Ora serve una soluzione alternativa praticabile in tempi brevi”

“La vicenda del parcheggio in Piazza Cittadella arriva probabilmente ad una delle due possibili conclusioni: la risoluzione del contratto con GPS Piacenza Parcheggi”. Inizia così la nota dei Liberali, nella persona di Filiberto Putzu, consigliere comunale.

La nota di Filiberto Putzu

Come Liberali Piacentini, già con il compianto avv Corrado Sforza Fogliani, non ci eravamo espressi contro la riqualificazione del comparto nord della città che prevedeva anche il nuovo parcheggio.

Avevamo però ammonito riguardo ai rischi dell’operazione, strascico di un contratto ipotizzato dall’allora sindaco Reggi e formalizzato dal successore sindaco Dosi.

Tale contratto firmato a dicembre 2012 e rivelatosi successivamente “capestro” per la commistione della gestione dei parcometri e l’impegno a costruire il nuovo parcheggio da parte di GPS, era stato via via procrastinato senza efficaci prese di posizione amministrative.

Al sindaco Tarasconi va dato atto dell’assunzione dell’oneroso compito di cercare finalmente una concretizzazione del nuovo parcheggio.

Ma significativi ostacoli di percorso avevano messo in discussione la sicurezza dell’operazione, come più volte segnalato dai Liberali Piacentini e dalle altre forze di opposizione.

Ora si giunge ad un epilogo di una complicata vicenda, epilogo tra i possibili attesi.

“Meglio tardi che mai” dirà qualcuno. Questo é forse vero, anche se la caparbietà da parte del Comune di proseguire ad ogni costo ha lasciato più volte perplessi.

Ora per il bene della città é necessario intraprendere risolutamente un nuovo percorso che preveda una soluzione alternativa praticabile in tempi brevi. Perché non realizzare un’area parcheggio a raso con il ripristino di alberature già di gradi dimensioni ed aiuole verdi?

