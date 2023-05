Placentia Half Marathon, numero record di iscritti a due giorni dallo start. Ecco i top runner – AUDIO

Si presenta con un primo record la 21^ Placentia Half Marathon, quello degli iscritti che ha superato quota 1400, il numero definitivo nel pomeriggio di domani venerdì 5 maggio. La scorsa edizione furono 1050 gli iscritti e 990 i classificati: “Numeri notevoli dopo due anni di sosta forzata, ovviamente ancora non paragonabili ai numeri di pre pandemia, poi da non sottovalutare il numero notevole di eventi sulla stessa distanza, ben 7 mezze maratone tra sabato e domenica, alle quali si affiancano anche due campionati, quello di sabato in Abruzzo con il Campionato Italiano Master dei 5 km su strada, ma ancor di più quello Assoluto dei 10.000 mt in pista a Brescia“, commenta Michele Marescalchi, voce storica della maratona.

La Plancentia Half Marathon oltre alle varie autorità locali vedrà la presenza in fase di partenza e per la premiazione della gara maschile del presidente della Fidal “Stefano Mei”, con possibili altri ospiti di rango nell’ambito dell’Atletica.

26^ PLACENTIA HALF MARATHON

Domenica 7 maggio dalle 08:30 in diretta su RADIO SOUND (Fm 95 e 94,6)

Dal 2 al 6 maggio alle 13:30 “Aspettando la Maratona”, notizie, curiosità e anticipazioni.

I top runner

Definito il cast dei Top Runner fatto salvo qualche inserimento dell’ultima ora, ma piuttosto difficile soprattutto in ambito italiano vista la concomitanza dei 10.000 di Brescia, confermati i già annunciati nel primo comunicato ovvero: Isaac Kipkemboi Too (Ken-1.01’05” p.p.), John Hakizimana (Rwa-1.01’35” p.p.), Ishmael Kalale (Ken-1.00’47” p.p.), Solomon Koech (Ken-1.00’56” p.p.), il pacemaker Castor Omweni Mogeni (Ken), i due atleti dell’Atl. Rodengo Saiano Mico: Youssef Aich (Mar-1.06’26” p.p.) e Issam Madaouh (Ita-1.07’54” p.p.), Fabio Ercoli (Circolo Minerva) e Angino Adimasu Asado (Eth- Virtus Emilsider Bo).

Tra le donne confermate le due keniane Morine Gesare Michira (p.p. 1.08’40”) e Dorine Jerop Murkomen (1.20’17” nel 2017, ma nel 2022 a Torino 2.32’37” nella Maratona) entrambe del gruppo austriaco Run2gheter, alle quali si aggiunge Lenah Jerotich (Ken-1.11.23 di p.p.) vincitrice della scorsa edizione, con loro il pacemaker keniano Simon Kamau Njeri, tra le nostre da segnalare Romina Casetta (G.S.R. Ferrero- 1.21.58 p.p.) e Luciana Bertucccelli (Atl.Casone Noceto 1.21.50 p.p.).

L’obiettivo è quello di poter migliorare i due prestigiosi record della corsa sia al maschile che al femminile, entrambi ottenuti nel 2015 con l’1.00’41” del keniano Thomas James Lokomwa purtroppo deceduto per un incidente stradale il 21 settembre del 2016 e l’1.09’27” della sua connazionale Viola Jelagat, tra l’altro Lokomwa nel 2016 vinse in 1.00’56” unico atleta in questa gara ad essere sceso sotto il limite dell’ora e un minuto. Si annuncia quindi sotto il profilo tecnico una gara di assoluto valore e molto dipenderà anche dal meteo che alle volte non è un buon alleato per atleti e organizzatori.

“Col fatto dei campionati italiani di Brescia gli italiani sono tutti lì. Comunque non siamo messi male, spero che la gara abbia un contesto tecnico: se posso dare un mio pronostico ritengo più facile che sia più probabile avere un record femminile che maschile, però mai dire mai come si dice”.

“Il percorso di Piacenza? Ho sempre ritenuto che fosse un percorso molto veloce, ma secondo gli atleti non è così. O meglio, è veloce ma non molto veloce come avrei pensato“.

Lo start

Il via alle 9,30 nella piazzetta Cittadella antistante Palazzo Farnese e arrivo in Piazza Cavalli, mentre il Centro organizzativo anche per il ritiro dei pettorali gara e pacco gara già dal sabato sarà tutto concentrato nel Parco Daturi.