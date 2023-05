Via Francigena on Foot tappa a Piacenza del Pellegrino della Salute della Lilt -Audio

Via Francigena on Foot, tappa piacentina per il Pellegrino della Salute Filippo Arcelloni, promotore dei sani stili di vita a nome della LILT di Piacenza, ha fatto tappa in piazza Cavalli.

Al suo ingresso in città il pellegrino ha trovato gli alunni di due classi elementari della Scuola Don Minzoni e con loro ha fatto l’ultimo tratto del cammino sino a raggiungere il cuore della città.

Momenti intensi anche per il piccolo concerto di benveuto. Il passaggio di Arcelloni è stato festeggiato dai bambini, dagli Assessori Christian Fiazza e Mario Dadati e dal Presidente della Lilt di Piacenza e Presidente del Rotary Farnese Dottor Franco Pugliese.

Ospiti speciali i coristi del gruppo di bambini profughi dall’Ucraina, in fuga dalla guerra e lontano dai loro genitori impegnati al fronte, in città da un anno con loro la loro insegnante di canto Natalia Kampov, d’origine ucraina ma piacentina d’adozione.

A proposito della giornata Natalia ci ha detto:”E’ stata un’esperienza per loro rilassante, per trovare un po’ di serenità insieme ai bambini di Piacenza, ha rappresentato anche una possibilità per portare un messaggio di pace e solidarietà, come accaduto cantando tutti insieme”. Don Ezio, parroco di San Pietro, ha messo a disposizione la chiesa per le prove.

I bambini sono stati protagonisti di un piccolo concerto dove hanno cantato tutti insieme e hanno recitato un poema di Rodari.

Filippo Arcelloni ha avuto l’investitura ufficiale di “Pellegrino della Salute” proprio qui a Piacenza da parte di Fra Batacchio interpretato da un attore.

A proposito dei suoi primi giorni di cammino ha raccontato:”E’ un’esperienza molto importante, ma anche molto gratificante perché nella mia veste porto un messaggio per la salute e per la Lilt. In questo cammino che conosco non mancano le difficoltà, mi è capitato di trovare un ponte non transitabile e di dover allungare il cammino di 4 o 5 chilometri – ha detto filippo – o di ritrovarsi in mezzo al fango per una pioggia improvvisa”.

“Dal punto di vista umano sono accadute cose molto belle come del resto succede ad ogni tappa, per la pioggia – Ha proseguito Arcelloni – mi sono fermato in un piccolissimo centro che si chiama Nicorvo dove ci sono poche case e un bar, sono entrato e gli avventori prima mi hanno chiesto le motivazioni del mio cammino e poi abbiamo chiacchierato di prevenzione”.

Filippo ci ha poi raccontato di aver fatto una parte del suo commino con una ragazza giovanissima salvata da un tumore ben due volte , grazie alla prevenzione, ha raccontato la sua esperienza ma si sono trovati a ragionare su come cambi il punto di vista sulla vita stessa dopo questi eventi.

La Lilt e la sua attività

Ad accogliere il pellegrino della salute anche il Presidente della Lilt di Piacenza e Presidente del Rotary Farnese Dottor Franco Puglisi.

“La Lilt non si occupa solo di assistere i malati di tumore ma si dedica anche alla prevenzione, agli stili di vita sani, alimentazione, movimento, non sedentarietà, un buon riposo notturno che accompagna la salute ed evitare il fumo limitando il consumo di alcol – Ha illustrato il dottor Puglisi – sono questi i capisaldi di una buona salute sostenuti dalla Lilt, di cui si fa portatore il Pellegrino della salute nel suo cammino, attraversando territori, incontrando persone, alunni delle scuole con le sue conferenze spettacolo dove diffonde i principi per una buona salute”.

Il cammino prosegue

“Il cammino di Francigena on Foot riprende attraverso la Toscana e poi approcciando il Lazio attraverso il percorso della Francigena fino a Roma – ha detto Filippo – l’arrivo nella capitale è previsto in piazza San Pietro per il 31 Maggio che coincide conincide con la Giornata Mondiale della Lotto al Tabacco”.

L’evento è stato organizzato dalla Lilt di Piacenza in collaborazione con il Rotary Farnese, sostenitore di tante iniziative a favore dei più fragili