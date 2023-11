Platea deserta, salta il primo convegno della rassegna “Confini incrociati”. Zandonella (Lega) attacca la giunta: “Figuraccia per la città e soldi buttati”

A seguito dell’annullamento del primo convegno della rassegna “Confini incrociati”, interviene il consigliere comunale Luca Zandonella: “Grazie ad un accesso agli atti, ho potuto verificare i costi previsti per la realizzazione degli 8 incontri della rassegna: ben 16 mila euro destinati dall’amministrazione comunale all’associazione “Quartiere Roma” per curarne l’organizzazione”.

“Si va – mediamente – dai 1000 euro per ogni relatore, oltre ai 100 euro di rimborsi spese, ai 550 euro al conduttore per ogni serata fino ai 300 euro per hotel e cena degli ospiti. L’assessore Groppelli – ricorda Zandonella – durante la presentazione degli eventi, ha definito queste iniziative “urgenti e necessarie”: evidentemente, visto il disastroso riscontro nella cittadinanza, quanto dichiarato non corrisponde al vero”.

“Mi chiedo cosa intenda fare l’amministrazione per i prossimi appuntamenti previsti onde evitare altri flop e, soprattutto, altre figuracce che l’intera città rischia di fare ancora davanti ai relatori, alcuni di un certo spessore”.

“Per questo ho depositato una interrogazione, dove ho anche chiesto se l’amministrazione comunale procederà comunque a pagare gli organizzatori nonostante il convegno non si sia svolto. Non è forse sperpero di denaro pubblico questo? Ormai tra incarichi esterni sempre più numerosi, ricorso alle assegnazioni in via diretta senza avvisi pubblici, sondaggi discutibili e iniziative con nessun riscontro nella cittadinanza, questa amministrazione – conclude il consigliere comunale – si sta dimostrando come poco responsabile nella gestione dei soldi dei piacentini”.