Rubano casse di champagne e abiti pregiati ma polizia e metronotte li mettono in fuga, sfuma il colpo da 100 mila euro

Poteva essere un colpo grosso, da oltre 100 mila euro. Ma l’intervento tempestivo della polizia e di Metronotte Piacenza ha mandato all’aria i piani dei malviventi.
Tutto è accaduto nella notte in un deposito situato nell’area di strada dell’Anselma, grazie al tempestivo intervento delle pattuglie di Metronotte e degli agenti di polizia. Una banda di ladri era già riuscita a introdursi nel capannone con un furgone, caricando casse di champagne di alta qualità e vari capi d’abbigliamento.
Quando il sistema d’allarme è entrato in funzione, i malviventi hanno cercato di allontanarsi rapidamente. Le squadre di vigilanza sono però arrivate mentre stavano tentando la fuga: uno di loro si è dileguato a piedi, mentre il guidatore del furgone ha tentato di forzare la via di fuga accelerando. Ne è nato un inseguimento da parte delle guardie, finito in via Lombardia, dove il conducente ha abbandonato il mezzo e ha proseguito la fuga a piedi.
Sul posto è giunta poco dopo anche una volante della polizia. Gli accertamenti hanno rivelato che il furgone era stato rubato giorni prima e al suo interno è stata recuperata l’intera refurtiva, valutata in oltre 100 mila euro. Sono ora in corso ulteriori indagini per identificare i responsabili.