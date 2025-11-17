Ponte di Castelvetro, al via i lavori per il ripristino dell’illuminazione: limitazioni al traffico

Saranno avviati questa sera i lavori Anas per il ripristino definitivo dell’impianto di illuminazione del ponte sul Po che collega Castelvetro Piacentino e Cremona, lungo la strada statale 10 “Padana Inferiore” in provincia di Piacenza.
Per consentire le attività di sostituzione delle lampade esistenti e dei relativi cablaggi elettrici sono previste limitazioni temporanee al traffico in orario notturno, dalle ore 22:00 alle 6:00 del mattino successivo.
Per tre notti, da oggi lunedì 17 a mercoledì 19 novembre inclusi, lungo la statale sarà istituito il senso unico alternato dal km 216,520 al km 217,480.
Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.