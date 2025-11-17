Ponte di Castelvetro, al via i lavori per il ripristino dell’illuminazione: limitazioni al traffico

Saranno avviati questa sera i lavori Anas per il ripristino definitivo dell’impianto di illuminazione del ponte sul Po che collega Castelvetro Piacentino e Cremona, lungo la strada statale 10 “Padana Inferiore” in provincia di Piacenza.

Per consentire le attività di sostituzione delle lampade esistenti e dei relativi cablaggi elettrici sono previste limitazioni temporanee al traffico in orario notturno, dalle ore 22:00 alle 6:00 del mattino successivo.

Per tre notti, da oggi lunedì 17 a mercoledì 19 novembre inclusi, lungo la statale sarà istituito il senso unico alternato dal km 216,520 al km 217,480.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy