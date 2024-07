Polizia sequestra la divisa nazista all’ex colonnello dell’aeroporto di San Damiano Fuochi

Polizia sequestra la divisa nazista all’ex colonnello dell’aeroporto di San Damiano Giovanni Fuochi, dopo la bufera seguita al post pubblicato su Facebook. Sequestrato anche un calendario di Benito Mussolini e delle armi, detenute però regolarmente. L’intervento delle forze dell’ordine è stato eseguito nella giornata di venerdì.

Nel post, eliminato in un secondo tempo, Fuochi ha posato con indosso giacca grigia, fascia rossa con svastica nera sul braccio, croce di ferro al taschino. Come didascalia, la scritta “Sinistrorsi vi aspetto”.

L’intervento di Europa Verde con una nota stampa

Europa Verde Piacenza desidera prendere fermamente le distanze dalle azioni compiute dal colonnello Fuochi, recentemente fotografato sui social media con indosso una divisa nazista.

Questo comportamento è assolutamente inaccettabile e contrasta profondamente con i valori di inclusione, rispetto e democrazia che il nostro movimento politico sostiene e promuove. Europa Verde Piacenza condanna con forza qualsiasi forma di apologia del nazismo e di simboli che richiamano periodi bui della nostra storia.



Invitiamo tutte le istituzioni a prendere le misure appropriate per garantire che tali atti non vengano tollerati e che chiunque rappresenti le forze dell’ordine mantenga un comportamento in linea con i principi democratici e costituzionali del nostro Paese.

È spiacevole constatare che, ad oggi, alcune forze politiche, specialmente quelle più vicine ai trascorsi di Fuochi, non abbiano ancora espresso una ferma condanna del gesto. Siamo tuttavia fiduciosi che tale condanna non tarderà ad arrivare.

