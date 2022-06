“La dittatura del gender fluid e del politicamente corretto”, Polledri (Lega) incontra Simone Pillon e Renato Farina

“La dittatura del gender fluid e del politicamente corretto. A chi conviene?” E’ il titolo dell’incontro che si terrà domani sera in Sant’Ilario e che vedrà Massimo Polledri, candidato con la Lega alle prossime elezioni, insieme a Simone Pillon, senatore della Lega, e il giornalista Renato Farina. Appuntamento alle 18.

“Continuano gli incontri per dare un senso e dei valori alla campagna elettorale. Personaggio fortemente criticato a cui non difetta chiarezza ed attaccamento ai valori della vita, della famiglia e contro la droga sarà a Piacenza il Sen. Simone Pillon con il giornalista di Libero Renato Farina. Parleranno della dittatura del gender fluid e del politicamente corretto. Per chi ama la libertà e rifugge il pensiero debole e le ipocrisie. In sostegno del candidato Leghista Massimo Polledri da sempre non su “posizioni timide” su quei temi”, si legge nella presentazione.