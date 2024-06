Premio Solidarietà per la vita Santa Maria Del Monte assegnato all’associazione Volontari Ospedalieri di Piacenza (Avo)

Premio Solidarietà per la Vita Santa Maria del Monte, riunione in Prefettura della Commissione giudicatrice. Consegna domenica 30 giugno da parte del Prefetto Paolo Ponta, alla presenza del Vescovo emerito mons. Gianni Ambrosio

Premio Solidarietà per la vita attribuito all’AVO

Attribuito all’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri di Piacenza O.D.V.) il Premio Solidarietà per la Vita Santa Maria del Monte – organizzato dalla Banca di Piacenza e giunto alla sua 34 ͣ edizione – finalizzato a riconoscere atti e comportamenti di solidarietà umana per la promozione e la difesa della vita. L’attestato e il premio previsti consegnati dal Prefetto domenica 30 (l’ultima di giugno, come tradizione) al Santuario di Santa Maria del Monte, alla presenza del Vescovo emerito mons. Gianni Ambrosio, che alle 18 celebrerà una Messa solenne.

Una decisione unanime

Lo ha deciso all’unanimità la Commissione giudicatrice riunita in Prefettura sotto la presidenza del Prefetto Paolo Ponta – presenti il capo di Gabinetto Francesco Paolo Ramunni e il vicecapo di Gabinetto Claudio Giordano – e composta dal presidente della Banca di Piacenza Giuseppe Nenna – presente anche Lorella Calza del Coordinamento Relazioni – da don Giuseppe Basini vicario generale e rettore del Santuario del Monte, da Franco Albertini, sindaco di Alta Val Tidone, accompagnato dall’assessore Giovanni Dotti, e da Paola Farroni, ispettrice provinciale delle infermiere volontarie della Croce Rossa.

La motivazione

“L’Associazione, grazie a oltre cento volontari, offre un servizio di sostegno agli ammalati ricoverati nelle strutture ospedaliere di Piacenza e provincia e agli anziani ospiti delle case di riposo – nonché ai loro famigliari – donando calore umano, ascolto, compagnia, così alleviando sofferenza e solitudine di persone in difficoltà. Prezioso il contributo dell’Associazione durante l’emergenza Covid, attraverso attività di consegna di farmaci a domicilio e servizio di accoglienza presso i centri vaccinali”.