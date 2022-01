Presidente della Repubblica, Rancan (Lega) tra i grandi elettori: “Vado a Roma per chiedere una figura che sia vicina alla nostra regione” – AUDIO

Sono Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa, Stefano Bonaccini, presedente della Regione, e Matteo Rancan, capogruppo della Lega, i tre “grandi elettori” scelti per rappresentare l’Emilia-Romagna in occasione dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica.

“E’ per me motivo di grande orgoglio rappresentare l’Emilia-Romagna nell’elezione del presidente della Repubblica. La mia presenza, in rappresentanza della opposizione, in seno a una compagine di grandi elettori che avrà un ruolo da protagonista nell’elezione del prossimo Capo dello Stato, aumenta le mie responsabilità. Auspico l’elezione di un presidente della Repubblica che abbia a cuore l’Emilia-Romagna e i suoi cittadini”.

“E’ una grande soddisfazione poter rappresentare i miei concittadini per questa votazione così importante in un momento così difficile per il nostro paese. E’ un momento in cui serve un Presidente della Repubblica che sia davvero vicino all’Emilia Romagna e a Piacenza. Io spero di poter dare il mio contributo, considerato che siamo nel mezzo di una pandemia e quindi sicuramente è un voto importante e un incarico di grande responsabilità”.

Il candidato del centrodestra, Silvio Berlusconi, è in stand-by. Qual è la situazione?

“Sappiamo che le votazioni per il Presidente della Repubblica sono segrete. Silvio Berlusconi è una figura che ha dato tanto al nostro paese e sarebbe una figura importante, una figura che certamente è sul tavolo. Poi ovviamente sappiamo che i giochi si continuano a fare: io personalmente andrò a Roma per dire che a noi serve un Presidente della Repubblica che rappresenti e che sia vicino all’Emilia Romagna”.