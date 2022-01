Superlega – Gas Sales Piacenza-Cucine Lube Civitanova, l’informativa sui biglietti

Dal 14 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti per il big match casalingo del 19 gennaio alle ore 20.30 con Cucine Lube Civitanova presso gli sportelli Gas Sales, le Filiali/Agenzie della Banca di Piacenza e on line su Vivaticket. Per maggiori informazioni sugli orari e giorni di apertura: www.gassalespiacenza.it; www.gassalesenergia.it/sportelli; www.bancadipiacenza.it. Su Vivaticket è sempre disponibile l’acquisto on line fino alle 21.00 nel giorno della partita.

Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso il Temporary Official Store in via Sant’Antonino, 21 Piacenza dal lunedì al sabato con il seguente orario 10-13, 14-19.

Biglietti Gas Sales Piacenza-Lube Civitanova

Ricordiamo che, con l’entrata in vigore delle nuove normative Covid-19 decise dal governo, per accedere al PalabancaSport è necessario il Super Green Pass ed è obbligatorio indossare le mascherine Ffp2. Non sarà possibile consumare cibo e bevande all’interno della struttura. Il bar sarà naturalmente chiuso.

*Sportelli Gas Sales Energia, eccetto Verolanuova (BS), Manerbio (Bs) e Parma.

> Per maggiori informazioni: www.gassalesenergia.it/sportelli

*Agenzie/Filiali Banca di Piacenza

> Per maggiori informazioni: www.bancadipiacenza.it

Dettagli

Salvo diverse disposizioni governative, per poter accedere al PalabancaSport di Piacenza occorre essere muniti del Super Green Pass e mascherina FFP2 omologata.

Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà della Società e in ottemperanza ai Protocolli della Regione, l’accesso fosse consentito ad un numero ulteriormente limitato di persone, sarà la Società a stabilire chi di volta in volta avrà la possibilità di accedere alle partite. I criteri di accesso saranno definiti dalla Società in base alle norme vigenti al momento del match e permettendo a tutti gli abbonati di assistere allo stesso numero di partite, cercando di valutare anche l’importanza dei match che verranno disputati con pubblico limitato.

Incontri con l’autore al Temporary Story di Piacenza

Nuovi appuntamenti presso l’Official Temporary Store in via Sant’Antonino, 21 a Piacenza. A partire da sabato 15 gennaio lo store ufficiale della squadra ospiterà gli “Incontri con l’autore”: tre momenti con tre personaggi autorevoli legati, a vario titolo, al mondo della pallavolo e del territorio.

Lorenzo Bernardi e “La regola del 9”

Sabato 15 gennaio sarà la volta di Lorenzo Bernardi che presenterà “La regola del 9” ed Roi alla presenza dell’editore Michele Riva. Moderatore dell’incontro Simone Carpanini. La storia, le imprese e la capacità di superare gli ostacoli nella vita non solo sportiva.

“Arrestiamo l’arresto cardiaco”

Sabato 22 gennaio la Dott.ssa Aschieri e Avv. Augusto Ridella presentano “Arrestiamo l’arresto cardiaco” ed Ellade. Moderatore dell’incontro Pietro Visconti, direttore quotidiano Libertà. Un libro che diffondere il messaggio di Progetto Vita e la cultura del pronto soccorso. Piacenza rappresenta un modello a livello europeo nella lotta all’arresto cardiaco. Con questa storia vengono svelati i segreti per poter diffondere le buone pratiche.

“Il bimbo e le belve. Storia di un uomo e del bambino del miracolo”

Infine, sabato 29 gennaio il giornalista Matteo Marchetti presenterà “Il bimbo e le belve. Storia di un uomo e del bambino del miracolo” ed. Baldini&Castoldi del dottor Roberto De Castro. Una storia di impegno e di dedizione, di speranza e coraggio, che affascina e commuove e che ci insegna a superare le avversità della vita.

Gli incontri di sabato 22 e 29 gennaio sono all’insegna della solidarietà nell’ottica di #faresquadraxpiacenza: il ricavato della vendita dei volumi andrà infatti in beneficenza.

Nel pieno rispetto delle normative anti covid-19 gli eventi saranno a porte chiuse e trasmessi on line a partire dalle ore 15 del sabato in cui vengono effettuati gli incontri sui canali ufficiali di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Gli appuntamenti