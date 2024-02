Presunti appalti truccati, la Procura chiede il rinvio a giudizio per gli otto indagati

Presunti appalti truccati in Val Trebbia. La Procura chiede il rinvio a giudizio per gli indagati. Trentacinque le persone coinvolte nell’indagine scaturita nel febbraio 2022 con undici arresti, nello specifico 4 in carcere e 7 agli arresti domiciliari.

Nel corso del tempo tre di loro hanno chiesto il rito abbreviato, per altri sono variate le accuse e la posizione. Attualmente sono dunque otto gli indagati.

“Sotto il profilo degli appalti pubblici esisteva un gruppo che dominava appalti e gare col solo scopo dell’arricchimento personale”, aveva dichiarato il procuratore capo Grazia Pradella in occasione della conferenza stampa.