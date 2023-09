Primaria di Quarto, non c’è la prima elementare, ma sono arrivate nuove iscrizioni. Il 22 settembre Marcia Fuoriclasse” – AUDIO

Primaria di Quarto, l’insegnante Mariarita Agosti: “Non c’è la prima elementare, ma sono arrivate nuove iscrizioni. Il 22 settembre Marcia Fuoriclasse”. La scuola della frazione di Gossolengo mesi fa aveva organizzato diverse iniziative per riuscire a dare continuità al progetto scolastico partendo dai bimbi della prima.

“Dopo la delusione iniziale per non essere riusciti a formare la prima classe, siamo ripartiti di slancio. Non ci vogliamo fermare, anzi stiamo già organizzando nuove iniziative come la Marcia Fuoriclasse di venerdì 22 settembre e un Open Day per novembre. Un’altra occasione per conoscere quello che la scuola sta proponendo da anni e continua a proporre anche in questo presente”.

Ci sono anche buone notizie

“Sì, abbiamo avuto nuove iscrizioni nelle altre classi. Siamo contenti di essere aumentati nel numero di studenti. Il benvenuto il primo giorno di scuola è stato dato a 5 nuovi alunni”.

Qual è l’aspetto che contraddistingue la Primaria di Quarto

“L’attenzione per tutti, grazie ai numeri bassi che abbiamo e la posizione. Siamo nello stesso tempo vicini alla città, ma anche immersi nella campagna. Possiamo vivere la natura”.

E’ tutto pronto per la Marcia Fuoriclasse 2023

E’ un evento che da 12 anni caratterizza la partenza dell’anno scolastico. Una manifestazione che organizziamo grazie al supporto di tante realtà del territorio. Inoltre il 22 settembre saremo lieti di incontrare nuove famiglie che desiderano conoscere la scuola.

Primaria di Quarto, non c’è la prima elementare, ma sono arrivate nuove iscrizioni – AUDIO

Marcia Fuoriclasse 2023