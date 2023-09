Proposte per la città del futuro in consiglio comunale: torna lo scontro sui nuovi centri commerciali

Consiglio comunale dedicato al Documento Unico di Programmazione con nove ordini del giorno dedicati proprio alla pianificazione della città. Dalla richiesta di un centro di accoglienza climatizzato per anziani per supportarli durante l’estate fino all’installazione di due soglie per il rallentamento dei veicoli in via Ferdinando di Borbone a Borghetto, passando per la possibilità di costruire un nuovo asilo, alla luce di oltre 200 bambini esclusi dalle strutture comunali.

Ma il dibattito più acceso si è svolto alla base, con la richiesta avanzata da Alternativa per Piacenza di sospendere ogni decisione in merito al futuro della città fino all’approvazione del PUG (Piano urbanistico generale).

Sul tema è intervenuto l’assessore Adriana Fantini che ha invitato a votare no alla proposta, dal momento che “Piacenza è rimasta ferma per troppo tempo”.

“Bisogna stare attenti a non giocare con le parole”, commenta Stefano Cugini. Nell’ordine del giorno vengono previste eccezioni, ovvero passaggi che non si possono fermare. Nella sua ricostruzione invece parla come se si volesse fermare tutto. Non chiediamo di fermare le interlocuzioni e il dialogo con enti e altri soggetti, questi possono proseguire. Semplicemente si chiede di sospendere qualsiasi decisione prima di arrivare al PUG, fatta eccezione per quelle scelte che non possono aspettare. Lo avete detto voi: l’approvazione del PUG è il momento in cui si cristallizza tutto”.

Sul tema interviene anche Patrizia Barbieri. “Quella dei consiglieri mi sembra una proposta di buonsenso, il PUG non arriverà entro sei anni, parliamo di mesi. Sappiamo che ci sono partite che non si possono fermare, è una proposta in linea con quello che ci siamo sempre detti tra consiglieri anche a livello trasversale”.

Massimo Trespidi concentra l’attenzione sugli accordi operativi. “Il centrosinistra e il centrodestra sono contrari alla nascita di nuovi supermercati, però molto probabilmente si faranno. A tal proposito prendo in considerazione l’area dietro a Inacqua, in via Madre Teresa di Calcutta: come si fa solo a pensare di realizzare un supermercato in quella zona residenziale e con enormi problemi di viabilità. Andando a vedere le carte però, quell’area, prima del PSC del 2016 era residenziale. Poi il PSC del 2016 ha introdotto la possibilità che diventi un’area commerciale. Parliamo della giunta Dosi. Nessuno vuole i supermercati, però un’area che sarebbe residenziale la si trasforma in commerciale. Mi spiegate come siamo arrivati a questo punto se tutta l’aula è contraria?”.

Caterina Pagani chiede: “Cosa rimane che si dovrebbe fermare prima dell’abolizione del PUG?”

Andrea Fossati, capogruppo del Pd, risponde per la maggioranza a Trespidi. “Il PUG aspetta da troppi anni di essere attuato, vogliamo rimettere in moto Piacenza. I temi cardini sono rigenerazione urbana e stop al consumo di suolo. Nella maggioranza c’è un lavoro intenso per arrivare a questo risultato. Per quanto riguarda la proposta di Rabuffi, si vorrebbe lanciare la palla in tribuna. D’accordo con l’assessore Fantini, dunque. Per quanto riguarda invece l’intervento di Trespidi, siamo ancora in una fase istruttoria, siamo in attesa del parere del CUAV prima di esprimerci in consiglio comunale. Solo se arriveranno gli accordi, e non è scontato, allora si aprirà il dibattito in consiglio comunale”.

Sul tema interviene anche il sindaco, Katia Tarasconi. “Oggi non stiamo parlando di accordi operativi, ne parleremo quando e se arriveranno. Ma nel frattempo è giusto sottolineare questo: c’è stata una fase transitoria che è terminata il 31 dicembre 2021, data entro la quale era possibile fermare o modificare gli accordi operativi, ma non è stato fatto”.

Alla fine del dibattito, la proposta di Alternativa per Piacenza è stata respinta con 19 voti contrari, 9 favorevoli e una non partecipazione (Trespidi).