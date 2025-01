Volley – Prisma Taranto – Gas Sales Piacenza LIVE dalle 15.30

Piacenza è chiamata e reagire dopo la prematura uscita in coppa Italia, davanti si trova una avversaria con tanta fame dopo le cinque sconfitte consecutive, di cui l’ultima contro la diretta concorrente Padova.

Taranto cerca i primi punti del suo 2025, il disperato bisogno degli Ionici è dovuto dalla lotta salvezza che la vede protagonista ad un solo punto di distacco da Monza e Grottazolina, ultime in classifica.

Piacenze arriva invece da un cammino perfetto nel suo girone di ritorno, tre sono le vittorie consecutive dei Biancorossi con il terzo posto guadagnato.

La brutta notizia sarà l’assenza di Simon, che non seguirà in trasferta la squadra per un problema alla schiena, al suo posto un positivo Gueyè visto in buona forma nel match casalingo con Cisterna, da seguire invece la situazione Mandiraci, tenuto fermo nel quarto di finale con Verona, che rappresenta una delle soluzioni offensive più efficaci a disposizione di Anastasi, lo stato di forma altalenante di Kovacevic e Maar rendono il Turco una vera e propria ancora di salvezza nei momenti di blackout delle due bande titolari.

Taranto dovrà quindi essere il match da cui ripartire per riprendere fiducia.

