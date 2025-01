Piacenza – Cittadella Vis Modena 4-1, Inizia col botto il 2025 dei biancorossi: goleada e fuori dalla zona playout. Rossini: “Siamo stati bravi a gestire la superiorità” – AUDIO

I biancorossi inaugurano il 2025 con una vittoria in rimonta contro il Cittadella Vis Modena, grazie a un secondo tempo perfetto da parte degli uomini di Rossini.

Il tecnico per il primo match dell’anno ha riconfermato il 3-5-2 con Somma, Zucchini e Manucci nella linea difensiva, Ruiz e Napoletano sugli esterni e la solita coppia d’attacco formata da Recino e D’Agostino.

La gara parte subito in salita per il Piacenza: punizione dall’out di sinistra a favore degli ospiti, Sala sul punto di battuta prova il traversone, Somma devia malamente e trova l’autorete valida per lo 0-1.

Nel corso del primo tempo i biancorossi crescono e, nonostante lo sfortunato svantaggio, creano tante occasioni che, però, non si concretizzano e le squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-1.

Al duplice fischio scoppia una rissa in campo per un presunto fallo di D’Agostino: l’arbitro non esita a punire i colpevoli e gli ospiti sono costretti a proseguire il match in 10, vista l’espulsione di Boccaccini.

Nel secondo tempo, quindi, i biancorossi sfruttano la superiorità numerica e aumenta i giri del motore, cercando in tutti i modi il gol del pareggio.

Dopo tante occasioni sfumate, al 57′ Napoletano sfrutta una palla messa fuori dopo un cross e dal limite calcia con il mancino e infila la rete del momentaneo 1-1. Dopo soli 4′ D’Agostino completa la rimonta con un tiro da fuori area imprendibile per l’estremo difensore ospite che firma il 2-1.

Cittadella Vis Modena che sembra essersi ormai arreso e successivamente aggiungono il loro nome al tabellone anche Ruiz, con bel mancino rasoterra dal limite dell’area, e Recino che infila il tap-in vincente sugli sviluppi di un corner.

Finisce 4-1 al “Garilli” e i biancorossi trovano i primi 3 punti del 2025: ora il Piacenza si trova al decimo posto del girone, uscendo, grazie a questo successo, dalla zona playout. Prossimo appuntamento Domenica 12 Gennaio, Corticella – Piacenza.

Le parole di Stefano Rossini ai microfoni di Radio Sound

La partita

Primo tempo

Squadre in campo, fischio d’inizio del match tra Piacenza e Vis Modena. Ascolta la cronaca diretta della partita su Radio Sound.

2′- Piacenza subito in svantaggio. Punizione per gli ospiti, Sala prova il cross al centro, Somma devia e la palla finisce in rete. Parte in salita il girone di ritorno dei biancorossi.

7′- Piacenza che prova a reagire, Recino ha tentato con il mancino da fuori, ma conclusione totalmente sbagliata.

12′- D’Agostino sul punto di battuta di una punizione: l’attaccante fa partire il cross, prova il colpo di testa Somma, ma non impatta con la giusta forza e il pallone finisce facilmente tra le braccia di Piga.

16′- Piacenza ancora in avanti: doppia deviazione della difesa ospite, prima su un tiro di Recino, poi su una conclusione di Tentoni. Difesa modenese che riesce a evitare il pareggio.

19′- Colpo di testa di Napoletano su una palla perfetta di D’Agostino. Palla fuori di nulla, segnali positivi per i biancorossi.

26′- Santarpia prova a involarsi verso la porta avversaria. Marchetti ferma l’azione fallosamente, calcio di punizione per i biancorossi.

29′- Sugli sviluppi di un corner, arriva Iob dal limite che prova a calciare in porta, tiro bloccato da Piga.

38′- Gli ospiti iniziano ad attaccare più frequentemente negli ultimi minuti. Corner per Modena, Mora prova di testa, palla alta sopra la traversa.

43′- Colpo di testa di Recino dopo un calcio di punizione battuto da D’Agostino. Tiro debole, palla tra le braccia di Piga.

45′- Finisce qui il primo tempo. Piacenza che è passato in svantaggio subito dopo il calcio d’inizio con un ingenuo autogol di Somma. Nei minuti successivi sono state create tante occasioni dai biancorossi che, però, non sono riusciti a trovare il pareggio.

Secondo tempo

45′- Inizia ora il secondo tempo, nessun cambio da ambe le parti. Cittadella Vis Modena che riparte con un uomo in meno, per una rissa a fine primo tempo: espulso Boccaccini.

48′- Doppio cambio, uno per parte: entra Martei, esce Sardella per gli ospiti; Castelli subentra a Iob per i biancorossi.

51′- Traversone di Ruiz tagliente, nessuna deviazione in area. Buona azione costruita dai biancorossi.

57′- Napoletano segna e fa 1-1! A seguito di un cross, il numero 38 con il mancino prova al volo e infila Piga nell’angolino basso. Risultato di parità ora.

61′- D’Agostino trova il gol del 2-1! Ribaltone del Piacenza che in 4′ trova due reti e cambia completamente l’andazzo del match, meritando il vantaggio.

69′- Ancora gol del Piacenza! Ruiz si invola in ripartenza verso la porta avversaria, arriva al limite e spara nell’angolo basso con il mancino, dove Piga non può arrivare. Chiusa la partita e la rimonta biancorossa.

75′- Poker biancorosso! Recino mette la quarta rete del match dei biancorossi. L’uomo in più ha favorito notevolmente i biancorossi che trovano i primi 3 punti del 2025.

84′- 5-1 negato al Piacenza: rete di Ruiz che viene annullata per fuorigioco.

88′- Piacenza ancora in avanti alla ricerca del quinto gol, nonostante le sorti del match siano scritte.

90′- Finisce qui. Piacenza vince in rimonta grazie a un super secondo tempo e alle reti di Napoletano, D’Agostino, Ruiz e Recino.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2): Greco; Zucchini, Somma, Mannucci; Napoletano, Iob, Tentoni, Santarpia, Ruiz; D’Agostino, Recino. All Rossini.

Vis Modena (4-4-2): Piga, Sardella, Mandelli, Serra, Sala, Formato, Marchetti, Mora, Carretti, Bertani, Boccaccini. All Gori.

A cura di Riccardo Celli