Pro Vercelli-Fiorenzuola 2-1: Cristini e Vitale condannano i rossoneri. “C’è rammarico” – AUDIO

Al “Piola” di Vercelli i padroni di casa della Pro si impongono in rimonta 2-1 contro il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani.

Una grande prestazione in casa della più titolata Pro Vercelli non basta al Fiorenzuola. I bianconeri vincono in rimonta 2-1 e condannano i rossoneri a scivolare fuori dalla zona play-off. Resta un po’ di rammarico in casa valdardese per un calcio d’angolo non concesso nell’azione che ha poi portato alla seconda rete locale. Nulla è ancora scritto per i ragazzi di Tabbiani che domenica prossima in casa contro la Giana possono ancora giocarsi l’ingresso ai play-off.

Le parole di mister Tabbiani al termine della gara:

La partita

Secondo tempo

95′ Finisce 2-1 al “Piola” per i padroni di casa della Pro.

93′ Prova ancora la conclusione Mastroianni. Tiro debole e facilmente parato da Rizzo.

90′ Punizione interessante per il Fiorenzuola: Bruschi va diretto in porta, ma trova una grande parata di Rizzo a negargli il gol.

85′ Mastroianni conclude un cross di Mamona verso la porta difesa da Rizzo, ma il giovane portiere si fa trovare pronto.

82′ Espulso per proteste il tecnico del Fiorenzuola Tabbiani. Nel frattempo, Zunno subentra a Stronati e Potop a Danovaro.

80′ La Pro Vercelli trova il vantaggio!!! Vitale dal limite dell’area supera Burigana e porta il risultato sul 2-1.

77′ Gatto si mangia la palla del vantaggio e il Fiorenzuola può tirare un sospiro di sollievo.

75′ Mastroianni prova la conclusione al volo da fuori area, ma schizza alle stelle.

71′ Tra le fila della Pro entra Gatto per Crialese.

68′ Il Fiorenzuola non ha nulla da perdere e si lancia all’attacco alla ricerca del nuovo vantaggio. I rossoneri vogliono i play-off.

65′ Tabbiani ci crede ancora e dà spazio ad Oneto che entra al posto di Nelli.

62′ Pericolosa la Pro Vercelli con Auriletto. Poi, doppio cambio per i bianconeri: Bunino e Rizzo entrano per Panico e Della Morte.

57′ Pareggio della Pro Vercelli!!! Sugli sviluppi di un corner dalla destra, spizzata di Comi a centro area per la mezza rovesciata di Cristini che punisce Burigana. 1-1 e tutto da rifare per i rossoneri.

55′ Corner per i padroni di casa: tenta il colpo di testa Cristini, ma Burigana alza sopra la traversa.

51′ Doppia sostituzione per Tabbiani: dentro Mamona e Bruschi per Sartore e per l’autore del gol Giani.

45′ Inizia la ripresa con la Pro che inserisce Bruzzaniti al posto di Iezzi.

Primo tempo

46′ Termina al “Piola” la prima frazione di gioco con i rossoneri in vantaggio per 1-0 grazie alla prodezza dalla distanza di Giani.

43′ Fiorenzuola in vantaggio!!! Rizzo incespica con il pallone tra i piedi sul pressing di Mastroianni, prova a spazzare il pallone, che arriva nei piedi di Giani. Il numero 20 conclude da lontanissimo e porta sull’1-0 i suoi.

42′ Ritmo molto elevato: la Pro Vercelli fa la partita, il Fiorenzuola prova a fare male con le ripartenze.

40′ Piccinini trova la deviazione di Auriletto: calcio d’angolo.

36′ Ammonito Louati. Punizione dalla lunga distanza per i rossoneri: va diretto in porta Ferri, la palla però si perde sul fondo.

31′ Contropiede del Fiorenzuola: Giani viene lanciato da un compagno, serve Piccinini per la conclusione, tuttavia è out.

30′ Corner per la Pro Vercelli.

26′ Vicinissimo al gol il Fiorenzuola: Piccinini riceve dall’out di destra, salta un uomo in area, ma la sua conclusione è deviata in corner.

24′ Prima la Pro pericolosa con Cristini sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi il Fiorenzuola vicino al vantaggio con Giani. Si rimane sullo 0-0.

21′ Situazione di equilibrio al “Piola”, ma la Pro Vercelli prova ad alzare il ritmo.

15′ Brivido per la squadra di Tabbiani: contropiede dei bianconeri con Della Morte che tenta la conclusione rasoterra, ma Burigana dice di no.

9′ Ancora pericolosi i rossoneri questa volta con Sartore che ci prova dal limite dell’area, ma nulla di fatto.

6′ Si fa avanti anche il Fiorenzuola: Giani si libera al tiro, ma Rizzo è bravo a neutralizzare il pericolo.

4′ I locali partono forte: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, capitan Masi prova ad incornare, ma la conclusione non ha effetto.

1′ Iniziata la partita al “Piola” di Vercelli.

Le formazioni

Pro Vercelli (3-4-1-2): Rizzo; Masi, Cristini, Auriletto; Iezzi, Vitale, Louati, Crialese; Della Morte; Comi, Panico. All. Nardecchia.

Fiorenzuola (4-3-3): Burigana; Danovaro, Ferri, Cavalli, Dimarco; Piccinini, Stronati, Nelli; Sartore, Mastroianni, Giani. All. Tabbiani.

