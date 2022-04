Fiorenzuola – Sudtirol LIVE dalle 14:30

Segui LIVE gli aggiornamenti di Fiorenzuola – Sudtirol dalle 14:30 su RADIOSOUND!

PRE PARTITA

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani, dopo la terza vittoria consecutiva ai danni della Juventus U23, affronta la prima della classe Sudtirol.

I rossoneri di mister Tabbiani non potrebbero arrivare meglio a questo incontro, forti della decima posizione in classifica (che vorrebbe dire sogno playoff) e con un +6 sull’ultimo posto playout: mantenendo o aumentando questo vantaggio potrebbe già arrivare la salvezza matematica anticipata, già risultato incredibile per i padroni di casa.

Gli ospiti, il Sudtirol, arrivano dalla sconfitta con il Padova in finale di Coppa Italia Serie C, match perso per 0-1 in casa, e in campionato da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare giocate. Questi risultati hanno permesso proprio al Padova di riaprire la corsa al titolo e obbliga la formazione di Javorcic a giocare per vincere.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola; Danovaro; Ferri; Cavalli; Dimarco; Piccinini; Fiorini; Stronati; Giani; Mastroianni; Bruschi. All. Tabbiani

SUDTIROL: Poluzzi; De Col; Curto; Zaro; Davi; Broh; Gatto; Tait; Casiraghi; Galuppini; Fischnaller. All. Javorcic

L’INIZIATIVA DEL FIORENZUOLA PER IL CANILE

U.S. Fiorenzuola 1922 è contenta di poter comunicare che nella giornata di domenica 10 aprile 2022 verrà organizzata l’iniziativa ”Facciamo Squadra per il Canile di Fiorenzuola d’Arda” in collaborazione con il Comune di Fiorenzuola d’Arda e Associazione Amici del Cane.

