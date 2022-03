Punti di vista: “Bene per non dire benissimo”. L’analisi di Amorini dopo Renate-Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Bene per non dire benissimo. Il Piacenza stravince a Meda con pieno merito al termine di una partita molto temuta soprattutto per le assenze biancorosse (alla fine si aggiunge anche Marchi), ma che Scazzola prepara al meglio con una squadra corta a pronta a ripartire in campo aperto.

Mai una sofferenza, mai una sensazione di disagio e quel pizzico di fortuna nel casuale gol del vantaggio che ha indirizzato il match. Bravo il mister biancorosso a prepararla e molto bravo a dare la fascia a Tafa che non giocava da tanto tempo. Ora godiamoci il derby di domenica convinti di avere già in saccoccia i playoff, ma con il desiderio di continuare a migliorare per provare ad essere protagonisti nella post season.

