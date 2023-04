Pro Patria – Piacenza 1-1, che beffa: i biancorossi segnano nel recupero, ma vengono raggiunti all’ultima azione – AUDIO

Il Piacenza pareggia 1-1 a Busto Arsizio con la Pro Patria e rimane a -1 dalla Triestina. I biancorossi, guidati da Curioni poiché Abbate era squalificato, faticano ad aumentare i giri del motore. Nella prima frazione l’occasione più ghiotta è dei bustocchi con Ferri che dalla distanza colpisce la traversa. Il risultato sembra non cambiare ed il tecnico corre ai ripari, inserendo addirittura tre punte: in campo anche Luppi e Plescia a dar man forte a Morra. E proprio quest’ultimo ad illudere gli oltre 400 tifosi biancorossi accorsi per seguire la squadra: su un bel traversone di Zunno il suo colpo di testa sembra il più importante dell’anno. L’esultanza è totale, perché in pieno recupero sembra non ci sia spazio per cambiare il risultato. Invece all’ultima azione Chakir addomestica un pallone dalla sinistra e di piatto sigla il classico rigore in movimento, battendo Nocchi. Visti i concomitanti pareggi di Albinoleffe (1-1 con il Trento) e Triestina (0-0 con il Sangiuliano) il Piacenza rimane ultimo a -1 dalla Triestina. Sabato prossimo, alle 17:30 serve un successo con il Vicenza ed un passo falso dei Giuliani per accedere ai playout

Le parole di Curioni, vice allenatore del Piacenza Calcio: “Eravamo convinti di avercela fatta. Ora dobbiamo reagire”

La partita

Secondo tempo

Finisce la partita.

100′ Pareggio della Pro Patria al 100′ Chakir che segna un rigore in movimento, di piatto batte Nocchi

97′ Cross di Zunno per Morra che di testa segna il gol più pesante dell’anno!!!

95′ Ammonito Luppi

94′ Corner per il Piacenza. Zanandrea colpisce di testa: palla alta di poco.

90′ Segnalati 6 minuti di recupero

89′ Ammonito Zanandrea. Punizione per la Pro Patria. Nocchi blocchi, poi c’è fallo nei suoi confronti.

88′ Entrano Luppi e Zunno per Cesarini e Accardi.

Castelli entra in area da sinistra, fortunatamente conclude sopra la traversa.

85′ Bel cross di Parisi a rientrare, per un ciuffo d’erba Cesarini non trova la deviazione vincente. Ci sarà però corner per un tocco di un giocatore della Pro. Nulla di fatto sugli sviluppi.

82′ Punizione per la Pro Patria. Una sorta di corner corto dalla sinistra. Ndreka se ne incarica, c’è il colpo di testa ad uscire dei biancorossi.

81′ Punizione per il Piacenza. Sugli sviluppi Gonzi conclude sopra alla traversa

78′ Entra Citterio per Nicco. Entra anche Chakir per Piu (Pro Patria)

77′ Ammoniti Morra e Molinari

72′ Punizione per il Piacenza 15m fuori dall’area, defilati sulla destra. Giorno la mette sul secondo palo. Sugli sviluppi Zanandrea ci prova dal limite, ma non trova lo specchio della porta.

72′ Entra Plescia per Rizza, entra anche Munari per Suljic

71′ Nocchi respinge per due volte prima su Piu e poi il portiere biancorosso si ripete su un’altra conclusione.

70′ Altro corner per la Pro Patria.

66′ Primo corner per la Pro Patria. Sugli sviluppi c’è un colpo di testa di un giocatore dei locali, Nocchi si distende con i pugni e rinvia. Ora la Pro Patria sta prendendo fiducia.

65′ Morra prova il tiro invece di chiudere il triangolo con Cesarini: palla rasoterra e debole. Tutto molto facile per Del Favero.

62′ Sforbiciata di Ferri: palla abbondantemente sopra la traversa

56′ entra Gonzi per Chierico nel Piacenza.

55′ Punizione per la Pro Patria, trequarti, leggermente defilato sulla sinistra. La difesa del Piacenza riesce a rinviare dopo il calcio piazzato di Piran.

Inizia la ripresa

Cambio per la Pro Patria entra Vezzoni al posto di Fietta. Nessun cambio per il Piacenza.

Primo tempo

45′ Finisce il primo tempo. 0-0 ed un’occasione per parte: biancorossi troppo lenti nella manovra

44′ Sugli sviluppi del corner c’è una ghiottissima chance per il Piacenza. Giorno la mette in mezzo dove c’è Suljic. Il numero 8 dall’area piccola non riesce a chiudere in rete.

43′ Ammonito Lombardoni per fallo su Cesarini. Dopo la punizione Chierico entra in area, ma vede la sua conclusione respinta in corner.

40′ Giorno prova il tiro cross di destro. Palla fuori dallo specchio

37′ Rizza la mette in mezzo, Morra fa sfilare la palla, stava arrivando Cesarini, ma c’è una deviazione in corner. Sugli sviluppi il numero 10 commette fallo sul portiere.

33′ Suljic ci prova dalla distanza: palla abbondantemente sopra la traversa.

30′ Giorno si incunea tra tre uomini e Fietta lo mette a terra. Punizione per il Piacenza. Trequarti centrale. Suljic la passa rasoterra a Chierico che entra in area da sinistra, prova il cross, ma viene ribattuto.

20′ Occasionissima per la Pro Patria. Un tiro dai 20 metri di Ferri: la palla colpisce la traversa, tocca la riga e poi esce. Piacenza in confusione

13′ Secondo corner per il Piacenza, che però fatica ancora a capitalizzare queste situazioni

7′ Bel lancio di Zanandrea per Morra, ma Del Favero lo anticipa in uscita.

3′ Cesarini entra in area da sinistra. Finta e controfinta, ma viene anticipato all’ultimo e ottiene un corner. Nulla di fatto dopo il primo corner per i biancorossi.

Inizia la gara a Busto Arsizio. Piacenza in maglia scura, Pro Patria con la classica maglia a strisce azzurre orizzontali.

Le formazioni ufficiali

Pro Patria (3-5-2) – Del Favero; Vaghi, Lombardoni, Molinari; Piran, Nicco, Fietta, Ferri, Ndrecka; Piu, Castelli. All.: Vargas.

A disposizione: Mangano, Brignoli, Parker, Vezzoni, Rossi, Citterio, Gavioli, Perotti, Zanaboni, Chakir, Pitou, Sassaro

Piacenza (3-5-2) – Nocchi; Accardi, Masetti, Zanandrea, Parisi, Suljic, Giorno, Chierico, Rizza; Cesarini, Morra. All.: Curioni

A disposizione: Fossati, Tintori, Nava, Cosenza, Plescia, Zunno, Palazzolo, Luppi, Gonzi, Munari, Vianni, Capoferri