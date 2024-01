Rugby – Lyons, i risultati del weekend: vittoria per l’U18, cade in trasferta l’U16

I Lyons dell’Under 18 Emilbanca Rugby Lyons espugnano Livorno, portando a casa una vittoria preziosa sui Lions Amaranto. Contro un avversario fino a domenica imbattuto in stagione, i ragazzi di Salvetti, Bergamaschi e Mozzani hanno conquistato una vittoria preziosa, mettendo in campo una prestazione davvero solida: i bianconeri hanno a lungo dominato possesso e territorio, mancando però di concretizzare in qualche occasione, con il rammarico di non aver portato a casa anche il punto di bonus per le mete marcate.

Affermazione importante per i giovani Leoni, che contro un avversario insidioso e motivato hanno portato a casa 4 punti che li rilanciano in classifica all’inseguimento del Pesaro primo in graduatoria. I giochi restano aperti per una squadra che ha dimostrato di meritare una stagione importante. Domenica 21 gennaio i bianconeri sfideranno la formazione umbra dei Centauri tra le mure amiche.

Lions Amaranto vs Emilbanca Rugby Lyons 3-19

Emilbanca Rugby Lyons: Torricella; Melis, Seminari, Beghi, Locca; Russo (cap), Viti; Baas, Barbieri, Konte; Marceta, Isola Fr; Pellarini, Mazzoni, Montesissa

Marcature: 2’ cp Lions (3-0), 5’ m Isola Fr (3-5), 35’ Mazzoni tr Russo (3-12). Secondo tempo: 43’ m Mazzoni tr Russo (3-19)

Under 16 – Campionato Interregionale – VI Giornata

Sfuma nella ripresa la vittoria all’Under 16 bianconera, che rischia il colpaccio sul campo del Rugby Parma, squadra in vetta e imbattuta nel Girone Interregionale di categoria. Dopo un primo tempo concluso in vantaggio, è suonata la mezzanotte per i giovani Leoni, che hanno dovuto cedere a una squadra forte e preparata come i gialloblù. Restano comunque le buone sensazioni e la grande prova di applicazione dei bianconeri, che hanno meritato applausi e commenti.

Rugby Parma vs Emilbanca Rugby Lyons 29-7

Emilbanca Rugby Lyons: Del Fiol; Tosciri; Rossi; Anelli; Boselli; Petrusic; Beghi(Cap); Davoli; Salicelli; Rancati; Manfredi; Guglieri; Fontanella; Dodici (vCap); Calabrese.

Marcature: 10’ mt Anelli tr Petrusic (0-7); 14’ cp Parma(3-7). Secondo tempo: 2’ mt Parma(8-7); 8’ mt Parma(13-7); 16’ mt Parma(18-7); 22’ mt Parma(23-7); 24’ mt Parma(28-7)

Under 14

Inizio del nuovo anno positivo anche per l’Under 14 bianconera, che si aggiudica il primo derby stagionale con il Piacenza Rugby Club con una ottima prova. 5 mete marcate dai Leoncini, a fronte di una sola marcatura a referto per gli avversari.

“Una partita giocata molto bene dai nostri ragazzi, che avevano tanta voglia di tornare in campo dopo la pausa natalizia e l’hanno messa in campo, senza però strafare e seguendo quello che stiamo lavorando negli allenamenti. Il bel gioco espresso è una conseguenza della buona volontà dei ragazzi, che hanno giocato di squadra facendo vedere come questo sia un gruppo affiatato e importante. Il lavoro svolto da inizio stagione sta portando i primi frutti, e siamo convinti che questi ragazzi possano ancora crescere come singoli e come collettivo”.

Piacenza Rugby Club vs Emilbanca Rugby Lyons 7-29

Emilbanca Rugby Lyons: Folliero, Del Fiol, Santi, Dadati, Ismaili, Paraboschi, Capelli, Fornaroli, Romio, Torrisi, Mozzani, Bentalha, Pea, Torelli, Maggi, Bandini, Mozzani, Furini

Marcature Lyons: 4 mete Fornaroli, 1 meta santi Santi, 2 trasformazioni Folliero