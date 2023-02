Il Piacenza perde lo scontro salvezza, al “Garilli” esulta il Sangiuliano: ora è notte fonda – AUDIO

Una sconfitta che fa male per classifica e morale, con l’obiettivo della salvezza che si allontana ulteriormente. Al “Garilli” il Piacenza di Scazzola aveva l’occasione ghiotta di battere il Sangiuliano e scavalcarlo in classifica. Una gara che poteva coronare l’ottimo percorso dei biancorossi all’inizio del girone di ritorno. Invece l’ex giocatore del Piacenza Carmine Gautieri coglie il primo successo sulla panchina gialloverde e rifila un netto 2-0 ai locali.

I milanesi trovano il vantaggio al 13′ dopo un calcio di punizione su cui c’è una prima respinta di Tintori, ma è bravo Serbouti a sbloccare la sfida. Per i locali poche idee e solo intensità, ma non basta. Così in avvio di ripresa Fall, servito da Salzano sigla il raddoppio. Nel finale si spengono anche le luci dell’impianto, come lo stesso Piacenza le cui luci dopo l’ottima prestazione di Bergamo con l’Albinoleffe si sono spente senza alcun preavviso.

Gli uomini di Scazzola dovranno dimenticarsi e far dimenticare in fretta questa sconfitta. Domenica pomeriggio, alle 14:30 se la vedranno con la Juve Next Gen

Scazzola: “Era una partita da vincere, l’abbiamo sbagliata completamente”

La gara

Secondo tempo

Finisce qui. Il Sangiuliano vince al “GarillI” 2-0. La salvezza si allontana

Ultimi minuti di speranze per il Piacenza

Gara momentaneamente sospesa per guasto all’impianto di illuminazione.

77′ Esce Morra entra Zunno.

76′ Crossi di Gonzi Luppi la gira di testa sul primo palo. Palla fuori di poco

74′ Calcio di punizione per il Piacenza, zona trequarti centrale, c’è la deviazione di un difensore e Grandi riesce a bloccare.

70′ Il Sangiuliano gestisce la gara senza alcun problema il Piacenza non riesce a rendersi pericoloso .

64′ Il Sangiuliano prova il tiro con Fusi. Palla alta sopra la traversa

Entra Palazzolo per Munari, entra Plescia per Giorno, entra Luppi per Cesarini

56′ Raddoppio del Sangiuliano con Fall. Incusione di Salzano che scarica per Fall che tutto solo insacca alle spalle di Tintori. Piacenza – Sangiuliano 0-2

Esce Cosenza entra Gonzi, Scazzola sceglie la difesa a 4. E passa al 4-4-2.

Primo tempo

45′ Morra cade a terra a gioco fermo, continuano gli screzi con Marchi. I due vengono giustamente ammoniti dall’arbitro.

40′ Altra occasione per il Sangiuliano Zanon crossa dalla destra, Tintori interviene di pugno, poi c’è un tiro al volo su cui il portiere è bravo ad intervenire.

35′ Il Piacenza per ora è senza idee, l’undici di Scazzola mette intensità ma non riesce ad imbastire occasioni degni di nota

27′ Altra grande occasione per il Sangiuliano. Fall salta Cosenza. Prova il tiro, c’è la deviazione di Parisi e la palla carambola sul palo prima di terminare in angolo. Secondo corner per gli ospiti.

25′ Calcio di punizione per ile Piacenza dalla trequarti, ma c’è il colpo di testa ad uscire dei difensori

23′ Bellissima iniziativa personale di Munari, la mette in mezzo, c’è la deviazione di un difensore. Rizza può concludere, ma il tiro è alto sopra la traversa.

16′ Munari stoppa e prova il sinistro al volo, ma non trova la porta

13′ Sangiuliano in vantaggio. Sul calcio di punizione Miracoli di testa serve un compagno, c’è Serbouti che insacca alle spalle di Tintori. Piacenza – Sangiuliano 0-1

12′ Ammonito Giorno. Fusi gli aveva rubato palla e stava partendo in contropiede. Fallo tattico, figlio della disattenzione precedente.

7′ Cross di Rizza, ma Grandi fa suo il pallone.

5′ Primo corner per il Sangiuliano. Sugli sviluppi c’è un fallo di Alcibiade.

Iniziata la partita. Maglia bianca per il Piacenza, maglia gialla a righe verdi per il Sangiuliano.u

Le formazioni

Piacenza (3-5-2): Tintori; Navi, Cosenza, Masetti; Parisi, Munari, Suljic, Giorno, Rizza; Cesarini, Morra. All. Scazzola

Sangiuliano (4-3-3): Grandi; Zanon, Alcibiade, Marchi, Serbouti; Metlika, Salzano, Fusi; Fall, Miracoli, Cogliati. All. Gautieri