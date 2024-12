Punti di vista: “Siamo sulla giusta strada”. L’analisi di Amorini dopo Tau – Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

La strada è quella giusta. Per 70’ abbiamo giocato alla pari con la capolista poi è bastato una lettura sbagliata in fase difensiva per permettere al Tau di andare in vantaggio e di rimandarci a casa con una sconfitta.

Eppure le sensazione sono completamente diverse rispetto a sole due settimane fa quando il Piace era una accozzaglia di giocatori che avevano pochissimo a livello di intensità e qualità.

Rossini conferma ovviamente il 3-5-2 con Silva in mezzo e Zucchini braccetto a sx e fa esordire Greco in porta ed il resto è la squadra che bene ha fatto con il Riccione.

I primi minuti sono dei padroni di casa, poi il Piace comincia a salire ed a trovare spesso sull’asse D’Agostino Ruiz la strada per provare a far male. Ed è proprio il nostro prodotto del settore giovanile ad anticipare l’avversario sul cross di Corradi ed a segnare il gol del vantaggio.

E qui arriva il primo errore biancorosso di giornata con Bachini che regala un rigore agli avversari dopo pochi minuti riportandoli in parità senza nessuna fatica. La gestione dei monenti è delle situazioni è ancora quella di una squadra poco serena che piano piano sta trovando sicurezza.

Eppure subito il colpo il Piace non molla di un colpo e sul finire del primo tempo trova una traversa con Santarpia che su un cross di Recino aggancia una palla non semplice ma non è fortunato.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e al 25esimo della ripresa nasce il secondo errore biancorosso con un rimpallo non fortunato in mezzo ed un palla calciata lunga su Motti che supera Somma che sembrava in anticipo e serve l’assist del gol del 2-1.

La situazione attuale del Piacenza Calcio

Se un mese fa ero molto preoccupato, oggi mi sento molto più sereno. La squadra c’è ed è anche in crescita: avanti cosi per uscire alla svelta da una classifica che ovviamente rimane molto complicata. La chiosa finale è per Recino che ha un conto aperto nei confronti degli arbitri ma che ha l’esperienza per capire che con questo atteggiamento non porta a casa i risultati che lui vorrebbe.

