Punti di vista: “Solo la matematica ci tiene in vita”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Novara – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Solo la matematica ci tiene in vita, ma il pareggio casalingo con il Novara di fatto sancisce la fine delle speranze del Piacenza, che ha dimostrato ancora una volta di aver cuore ed intensità, ma che non sono bastate per superare un Novara che a me è apparsa la squadra più forte affrontata nell’ultimo periodo. Il pareggio è giusto, non c’è dubbio, il peccato è quello di aver subito una rete evitabile dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con una splendida rete di Cosenza.

Ora c’è il match di Trieste, da vincere a tutti i costi. La vera impresa sarà quella di convincere la squadra che ci sono ancora speranze.

I punti di vista sul Piacenza calcio in formato video