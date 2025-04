Presentazione del 730, novità del 2025 su Irpef, detrazioni e cedolare secca. I servizi di Caf Cisl di Parma e Piacenza – AUDIO

Presentazione del 730, novità nel modello 2025 su Irpef, detrazioni e cedolare secca. I servizi di Caf Cisl di Parma e Piacenza per i cittadini si possono trovare in vari punti del territorio e ora anche nelle due nuove sedi, in città in via Farnesiana e in provincia a Carpaneto.

Una delle novità – spiega Mario Mastrorilli responsabile del Caf Cisl di Parma e Piacenza – del modello 2025 riguarda l’Irpef, infatti le aliquote passano da 4 a 3, quindi c’è un’imposizione fiscale che si abbassa un pochino. Queste cose però devono essere ben verificate facendo la dichiarazione alla Caf, perché la normativa è ancora in corso di cambiamenti, quindi c’è bisogno di un approfondito controllo. Inoltre ci sono dei cambiamenti in merito alle detrazioni sul lavoro dipendente e sugli oneri. Alcune detrazioni si sono abbassate e altre si sono razionalizzate. Poi abbiamo delle modifiche in merito alla cedolare secca. Chi ha più immobili quest’anno può beneficiare di una cedolare secca sugli affitti brevi soltanto su un immobile al 21%. Queste sono solo alcune novità che poi affronteremo meglio al Caf.

Quali sono i dubbi più frequenti nei cittadini?

Sono tanti. Il primo riguarda la spesa medica, quando è detraibile e quando non lo è. Che cosa cosa significa tracciabilità della spesa medica, quando posso pagare il professionista in contanti e quando invece devo obbligatoriamente pagare attraverso metodi come il bancomat o la carta di credito. Questo è giustamente un elemento da approfondire perché il cittadino magari spende anche una cifra importante per poi vedersi negare la spesa perché l’ha pagata in contanti. Noi spieghiamo al contribuente quando questo è detraibile e quando invece purtroppo non lo è.

Ricordiamo la scadenza e quando è meglio presentare il 730

Il termine per la presentazione resta sempre il 30 settembre. Consiglio di fare il prima possibile la dichiarazione dei redditi, perché in questa maniera si riesce a ottenere il rimborso nei termini previsti. Luglio per i lavoratori dipendenti, agosto invece per i pensionati. Poi noi come CAF siamo in piena forza durante i periodi di aprile, maggio, giugno, quindi abbiamo anche la possibilità di avere appuntamenti molto frequenti. Per cui vi aspettiamo, anche nelle sedi nuove, a Piacenza in via Farnesiana, 106 barra A, dietro alla farmacia, e nella nuova sede di Carpaneto.

Sì, diamo assistenza a tutti, iscritti e non iscritti. La diamo nella compilazione e in un eventuale contenzioso che può arrivare. I nostri operatori, che hanno già fatto i loro corsi di formazione per tutto l’inverno, sono a disposizione dei cittadini per dare un’occhiata e per aiutare nel risolvere eventuali problematiche.

Come fare per fissare un appuntamento o richiedere informazioni

Tramite il nostro sito (clicca qui) dove è possibile prenotare online l’appuntamento. Oppure c’è il nostro numero verde regionale 800 948 888. Sul sito poi si trova anche il canale WhatsApp per interagire con noi.

