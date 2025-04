Piacenza – Forlì LIVE dalle 15:00 su Radio Sound

Piacenza pronto a tornare in campo oggi Domenica 13 Aprile contro la capolista Forlì. I biancorossi sono ancora in lotta per la salvezza diretta e le prossime gare sono fondamentali per evitare la ricaduta nei playout da parte degli uomini di Rossini. Di fronte, però, i biancorossi si troveranno Forlì, a cui mancano una manciata di punti per aggiudicarsi la promozione diretta tra i professionisti. Una gara complicata per gli uomini di Rossini che vogliono fare punti per salvarsi matematicamente il prima possibile.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Franzini; Napoletano, Zucchini, Iob, Ruiz, Santarpia, Bachini, Muhic, Andreoli, D’Agostino, Castelli. All. Rossini.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli