Shopping pasquale a Gossolengo con i Mercanti di Qualità domenica 13 aprile. Per tutto il giorno, sulle bancarelle, si potranno trovare i prodotti made in Italy: moda, novità per la casa, fiori e piante, artigianato, gastronomia e oggettistica.

Una festa per tutta la famiglia con animazione, intrattenimento e gonfiabili gratuiti.

A Gossolengo i Mercanti di Qualità il 13 aprile