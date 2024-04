Raffiche di vento in tutta la provincia, cadono rami e piante: superlavoro per i vigili del fuoco

Il forte vento ha caratterizzato la serata di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Raffiche hanno interessato sia la città che diverse zone della provincia. E non sono mancati i disagi. Nulla di grave, ma in diverse zone del territorio sono precipitati rami e piante.

Episodi che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco: una decina gli interventi in poche ore. In particolare la strada tra Rivergaro e Gazzola è rimasta temporaneamente chiusa proprio per la caduta di rami, mentre nei pressi di Bassano, frazione di Rivergaro, una pianta è caduta urtando un palo telefonico. Non si segnalano comunque danni gravi o feriti.