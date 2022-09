Recital pianistico di Pasquale Iannone il 1 ottobre al Teatro Municipale

La Stagione Concertistica 2022 del Teatro Municipale di Piacenza prosegue, dopo la pausa estiva, sabato 1 ottobre, alle ore 20.30, con il recital pianistico di Pasquale Iannone, in coproduzione con Fondazione Val Tidone Musica.

Concertista affermato in tutto il mondo, Iannone è considerato virtuoso di straordinarie capacità e pianista di raffinata sensibilità. Nel recital in programma al Teatro Municipale, che è anche l’appuntamento conclusivo del Festival Val Tidone 2022, eseguirà celebri pagine del repertorio pianistico: i Sei momenti musicali, op. 16 di Sergej Rachmaninov e la Sonata in Si minore di Franz Liszt.

Composti tra l’ottobre e il dicembre del 1896, i Sei momenti musicali sono una raccolta di sei pezzi per pianoforte in cui il ventitreenne Rachmaninov riprende diverse forme musicali, quali il notturno, la romanza, la barcarola, lo studio, il tema con variazioni, facendo già emergere le caratteristiche peculiari del suo stile compositivo e abbracciando un’ampia varietà di temi, tra densità sonora e intensità melodica.

La Sonata in Si minore per pianoforte, l’unica composta da Franz Liszt, che la dedicò a Robert Schumann, scritta a Weimar tra il 1852 e il 1853, esplora tutte le possibilità tecniche ed espressive del pianoforte, seguendo modalità timbriche peculiari della scrittura sinfonica. Nella composizione, non diversamente da quanto avviene nei concerti per pianoforte, il ripensamento del genere classico e dei suoi presupposti appare segnato da uno spirito di radicale sperimentazione.

Pasquale Iannone, docente al Conservatorio di Bari, ha suonato sia in recital che con orchestra per importanti Società concertistiche dall’Italia agli Stati Uniti, dall’Europa fino a Cina, Giappone, Corea del Sud, Sud Africa.

Insignito del Premio Foyer 2005 al Teatro dell’Opera di Roma, viene invitato spesso nelle giurie di Concorsi internazionali di musica e tiene regolarmente masterclass e corsi di perfezionamento pianistico. Docente apprezzato a livello globale, tra i suoi allievi ci sono numerosi vincitori di concorsi e musicisti oggi in carriera.

I biglietti per il concerto sono in vendita online sul sito internet www.teatripiacenza.it e presso la Biglietteria del Teatro Municipale (tel. 0523 385720 / 21 – biglietteria@teatripiacenza.it).