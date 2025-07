Richiamo in servizio sui riposi, accordo tra Cisl e Ausl: “Ora un nido aziendale con rette agevolate”

“Siglato con AUSL Piacenza l’accordo sulla “valorizzazione dei professionisti per il richiamo in servizio sui riposi”, intesa fortemente voluta dalla CISL FP”. Lo scrive in una nota lo stesso sindacato, nello specifico Giovanni Oliva, Segretario Generale FP CISL Parma Piacenza.

LA NOTA DELLA CISL

Finalmente si comincia a premiare il disagio di chi, per motivi organizzativi, fosse costretto a posticipare il riposo psico fisico che aveva consentito nella turnazione del reparto/servizio.

Questo per tutte le professioni sanitarie impegnate sui turni e per gli OSS.

La quota stabilita è un gettone di 50 euro per le professioni sanitarie e 30 per gli OSS, più le ore di straordinario come stabilito dal contratto nazionale. Il gettone verrà erogato anche in modo retroattivo, dal 1 giugno 2025 al 31 dicembre 2025 per i primi tre giorni.

Quindi coloro che hanno già saltato dei riposi dal 1 giugno possono chiedere il gettone previsto.

Questo accordo deve essere pensato solo come l’ inizio di un pecorso di premialità che in futuro dovrà vedere farsi concreti altri scenari ben piu’ gratificanti.

La nostra Organizzazione, da sempre accanto a chi si trova in trincea, in un momento difficile e demotivante, chiede alla direzione aziendale di collaborare per far diventare l’AUSL un punto d’arrivo non di passaggio, quindi sviluppare il welfare: vogliamo l’apertura di un nido aziendale con rette agevolate che dia la possibilità ai dipendenti di poter gestire al meglio anche la vita familiare, migliorare la qualità delle mense, rifare l’accordo per le trasferte, oggi inadeguato e penalizzante, il diritto al pasto dopo sei ore per tutti, questo solo per costruire un serio confronto con obiettivi che devono diventare comuni.

