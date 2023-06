Maxi rissa davanti alle superiori di Fiorenzuola, spuntano chiavi inglesi e bastoni

Una rissa, forse una spedizione punitiva. Sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di capire i contorni della mattina di violenza che si è vissuta mercoledì scorso, nei pressi delle scuole superiori di Fiorenzuola. Erano le 12,30, quando, all’uscita dalle lezioni, si è scatenato il putiferio tra cinque giovani. Colpi di bastone, spranghe e chiavi inglesi, una violenza inaudita che fortunatamente non ha portato a esiti drammatici. I carabinieri stanno vagliando alcuni video registrati coi cellulari dagli altri studenti. Da una prima visione pare che dei cinque coinvolti solo uno fosse studente della scuola.