Rugby, Coppa Italia – I Lyons scendono in campo contro Viadana

Sitav Rugby Lyons torna in campo per affrontare la propria terza sfida del girone 2 di Coppa Italia, con il sempre sentito Derby del Po con Viadana. La sfida andrà in scena sabato 11 febbraio alle ore 15.00, con i bianconeri che cercano la prima vittoria nella competizione. Nelle prime due giornate i Lyons sono usciti sconfitti dai confronti con Rovigo e Valorugby, mentre il Viadana è ancora in corsa per il primo posto nel girone dopo la vittoria di settimana scorsa contro le Fiamme Oro. Per i Lyons si tratta di un’occasione per tornare alla vittoria e mantenere alto il livello delle prestazioni dopo le due ottime partite con Rovigo e Calvisano in campionato, provando a giocare una partita a viso aperto senza troppe pressioni.

L’Head Coach Carlo Orlandi ha presentato la sfida al Viadana

“Un aspetto molto positivo delle ultime gare è stata la rinnovata attenzione difensiva: Sia contro Rovigo che con Calvisano abbiamo concesso pochissimo agli avversari nel gioco, subendo tre mete in due partite e migliorando anche sotto l’aspetto della disciplina. Sembrano cose da poco, ma il nostro spirito e piano di gioco parte proprio dalle difficoltà che riusciamo a instillare nel gioco offensivo degli avversari. Purtroppo ci è mancata un po’ di precisione in attacco nella sfida con Calvisano, non riuscendo a concretizzare le occasioni avute per marcare. Contro squadre forti ogni opportunità ha un valore doppio, perché sappiamo che sarà difficile riportarsi in attacco, e sia contro Rovigo che contro Calvisano abbiamo mancato di segnare punti pesanti nel secondo tempo che potevano chiudere la partita. Con Rovigo ci è andata bene, mentre con Calvisano siamo rimasti a bocca asciutta. Il Rugby è così, soprattutto quando c’è grande equilibrio tra le squadre sono i piccoli dettagli a fare la differenza, ed è su questo che dobbiamo ancora crescere per colmare il gap con le migliori squadre del campionato. Sabato avremo un’occasione per mostrare le nostre capacità, contro un avversario agguerrito e ambizioso: Nella sfida di campionato abbiamo inflitto loro una pesante sconfitta, e sicuramente vorranno rifarsi con gli interessi. Dovremo essere lucidi e affamati, abbiamo mostrato di poterli battere e sono sicuro di poterlo rifare.”

Appuntamento dunque per le ore 15.00 di sabato 11 febbraio allo Stadio Walter Beltrametti di Piacenza. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Rugby Lyons 1963.