Volley, Serie B – Trasferta mantovana per la Pallavolo San Giorgio, ospite del Rivalta sul Mincio

Reduce dai due tiebreak consecutivi vinti contro Moma Anderlini e Volley Davis 2c, la Pallavolo Sangiorgio incrocerà il destino dell’Inox Meccanica Rivalta sul Mincio, terz’ultima in classifica. L’obiettivo è di conquistare l’intera posta in palio per mantenere la terza posizione della classifica e proseguire l’inseguimento al secondo posto, occupato dal Cai Volley Stadium, che vale la qualificazione ai playoff promozione.

Nell’ultima giornata Rivalta sul Mincio è stata sconfitta da Mirandola per 3-0. Pochi acquisti, solamente tre, ma mirati per la squadra mantovana al suo primo campionato nazionale di serie B2. A rinforzare il roster sono arrivati l’alzatrice Iris Gualteri da Medole e la schiacciatrice Sara Mazzi dal Blu Volley Padova il cui cartellino è di proprietà di Volta Mantovana e l’esperta attaccante di posto 4 Giulia Rizzi, proveniente da Medole, già avversaria della Pallavolo San Giorgio quando giocava a Gussago nel 2019/2020, per proseguire una continuità di gruppo e gioco. Confermate numerose protagoniste della promozione in B2 Silvia De Benedetti, Tiziana Balestriero, Lisa Olioso, Virginia Visentini, Giorgia Tessari, Amanda , Francesca Castagna, Miriana Avona e Claudia Venturini. Durante la stagione c’è stato l’avvicendamento in panchina con l’arrivo di Gianni Baratella al posto di Christian Verri.

L’unico precedente tra le due formazioni è la partita d’andata vinta dalla Pallavolo San Giorgio per 3-0. Dirigeranno l’incontro Davide Iosca ed Alessandra Savino. Fischio d’inizio ore 18 presso il palasport “Rego Rigattieri” a Rodigo. Non è prevista la diretta Facebook.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 41 Cai Volley Stadium Mirandola 34, Pall. San Giorgio 29, Arbor Interclays 25; Davis 2C 23, Giusto Spirito Rubiera 22, Rossetti Market Conad Alsenese, Galaxy Volley Inzani, Fos Wimore Cvr 19, Moma Anderlini Modena 16, Polriva 12, Inox Meccanica Rivalta 11, Calanca Persiceto 9, Vtb Aredici Bologna 5.

Serie D

Questa sera scende in campo il Volley SanGio Pode nel campionato di serie D dove affronterà la la Pool. Coop Parma. Fischio d’inizio alle ore 21 presso la palestra comunale di Podenzano.