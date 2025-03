Piacenza – Pistoiese 0-1, Al “Garilli” dominano gli arancioni: l’autorete di Zucchini condanna i biancorossi alla sconfitta. Rossini: “Nel primo tempo non abbiamo avuto carica agonistica a sufficienza” – AUDIO

Al “Garilli” nulla da fare per il Piacenza: i biancorossi, reduci da 4 risultati utili consecutivi, vengono superati di misura dalla terza della classe Pistoiese. Rossini, ancora alle prese con le defezioni (non era a disposizione nemmeno Somma), non ha rinunciato al 3-5-2.

In difesa si schierano Iob, Zucchini e Del Dotto con Franzini che, scontata la squalifica, rientra regolarmente tra i pali. La gara inizia subito in salita: Zucchini, nel tentativo di anticipare Kharmoud ha finito per insaccare di testa nella propria porta nel più classico degli autogol.

L’Olandesina, pur non giocando la sua miglior partita, fa percepire in ogni caso di disporre di grande qualità in mezzo al campo. Solo una grande occasione dai piedi di Recino per i locali, mentre gli arancioni hanno sfiorato a più riprese il raddoppio, dimostrando una netta superiorità tecnica.

Nella ripresa Del Dotto, infortunato, ha dovuto lasciare il campo. Napoletano è stato ricollocato in difesa. Andreoli è stato collocato come quinto di centrocampo, a destra, mentre al posto di Recino è entrato Castelli. Il nuovo assetto, tuttavia, non ha cambiato l’inerzia della gara.

Sarà fondamentale chiudere il discorso nelle prossime gare, a cominciare da quella di domenica prossima, quando i piacentini ospiteranno il San Marino (fischio d’inizio alle ore 15:00).

Stefano Rossini ai microfoni di Radio Sound

La partita

Primo tempo

Tutto pronto al “Garilli”: via alla sfida tra Piacenza e Pistoiese. Segui la partita sulle frequenze di Radio Sound.

8′- Pistoiese già in vantaggio. Autorete dopo soli 8′, Zucchini che sbaglia completamente l’appoggio per Franzini e condanna all’immediato svantaggio i biancorossi.

11′- Del Dotto esce dolorante. Piacenza che perde l’ennesimo giocatore per infortunio; biancorossi momentaneamente in 10.

14′- Rientrato in campo Del Dotto. Il difensore sembra riuscire a proseguire.

21′- Piacenza che prova a reagire dopo lo svantaggio, ma nessuna occasione pericolosa da segnalare.

28′- Toscani che dominano il possesso, biancorossi che faticano in fase di impostazione. Poco fa ammonito Iob.

30′- Occasione per Kharmoud che ha la possibilità di raddoppiare, ma viene ipnotizzato da Franzini che con un grande intervento evita il possibile 2-0.

38′- Altro cartellino giallo nelle file del Piacenza: ammonito Del Dotto.

42′- Pistoiese che quando riparte si rende sempre pericolosa. Poco fa possibilità per Sparacello che, però, sbaglia dal limite.

45′- Finisce il primo tempo. Pistoiese che domina al “Garilli” e biancorossi che faticano a creare occasioni. C’è un’altra metà di match, però, per ribaltare il risultato per i piacentini.

Secondo tempo

45′- Si ricomincia senza cambi al “Garilli”.

47′- Kharmoud prova una girata al volo solo al centro dell’area, palla che sfiora il palo e esce. Brivido per i biancorossi.

49′- Cambi nelle file dei biancorossi: entra Santarpia.

51′- Tentativo di Recino da pochi passi; palla che sbatte contro un difensore avversario e va a in corner. Poco dopo ammonito Andreoli dopo soli 2′ dal suo ingresso.

54′- Entrato Bachini al posto di Muhic.

57′- Zucchini colpisce di testa dopo un bel traversone di Ruiz, palla a lato. Biancorossi in crescita.

63′- Ripartenza dei toscani, cross velenoso, non ci arriva nessuno e Ruiz riesce a rinviare in qualche modo.

67′- Entra Corradi per Recino.

72′- Occasionissima Pistoiese: Pinzauti a tu per tu con Franzini calcia, ma l’1 biancorosso con un grande intervento evita il raddoppio dei toscani. L’estremo difensore dei piacentini nettamente il migliore in campo della formazione di Rossini.

87′- Occasione con Corradi che prova il tiro da fuori, ma la palla va alla destra di Cecchini.

90′- Finisce qui. Piacenza che si autopunisce con un autogol all’8′ e poi non riesce a trovare la rete del pareggio, complice l’avversario che si è dimostrato superiore ai biancorossi su tutti i fronti.

Le formazioni

Piacenza (3-5-2): Franzini; Iob, Zucchini, Del Dotto; Napoletano, Andreoli, Muhic, Palma, Ruiz; D’Agostino, Recino. All Rossini.

Pistoiese (4-4-2): Cecchini, Bertolo, Kharmoud, Simeri, Basanisi, Donida, Boccia, Mazzei, Stickler, Maldonado, Sparacello. All Villa.

A cura di Riccardo Celli