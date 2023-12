Rugby – Lyons, i risultati del weekend: settima vittoria consecutiva per i Cadetti

La Cadetta dei Lyons infila la settima vittoria consecutiva in Serie C, dominando anche il Rugby Parma terzo in classifica a domicilio. Ennesima prova d’autorità dei ragazzi bianconeri, che si assicurano la vittoria con una prestazione impeccabile nel primo tempo, che consegna ai Lyons il punto di bonus offensivo già al 38’. Nella ripresa maggiori difficoltà per i bianconeri, di fronte a un Rugby Parma mai dopo e che ha dimostrato di valere la parte alta della classifica. Non è però bastato a riaprire la gara, con la meta allo scadere di Perazzoli a chiudere i conti in modo trionfale per i ragazzi di Baracchi e Solari, sorridenti come non mai dopo la prestazione di domenica.

I bianconeri confermano così la propria leadership nel Girone Promozione di Serie C, portando a casa 5 punti importantissimi in vista della fine del girone di andata. I Lyons sono appaiati all’Imola, che però osserverà un turno di riposo nell’ultima giornata: i Leoni hanno la possibilità di chiudere il 2023 da imbattuti con la sfida in programma domenica 17 dicembre contro il Forlì in casa.

Rugby Parma vs Sitav Rugby Lyons 7-31

Lyons: Nakov (dal 43’ Bolzoni), Bassi G., Oppizzi D., Profiti, Spezia L. (dal 56’ Fornasari), Groppelli N., Efori, Moretto, Perazzoli, Oppizzi A. (dal 56’ Bellani), Pozzoli, Petrusic (cap., dal 44’ Bassi L.), Salerno (dal 31’ Espinoza), Borghi (dal 60’ Cristian), Cantù. All. Baracchi Solari

Tabellino : 1T: 8’ mt Pozzoli tr Groppelli N. (0-7), 17’ mt Efori tr. Groppelli N. (0-14), 23’ mt Cantù nt (0-19), 38’ mt Oppizzi D. tr Groppelli N. (0-26). 2T: 42’ mt Parma tr (7-26), 80’ mt Perazzoli nt (7-31).

Under 18 – Campionato Interregionale – 1a giornata

Contro il forte Valorugby Emilia i Leoni dell’Under 18 stringono i denti e portano a casa una vittoria preziosa, firmata dalla decisiva “tripletta” di Seminari. Una partita combattuta e piacevole, in cui le prime due classificate della Coppa d’Autunno si sono scontrate a viso aperto al meglio delle loro possibilità.

A spuntarla è stata la squadra di Salvetti, Bergamaschi e Mozzani, che si sono aggrappati a una difesa ferrea per portare a casa un risultato importantissimo, che lancia i bianconeri al meglio nel Campionato Interregionale di categoria.

Dopo aver rotto il ghiaccio con una preziosa vittoria, ora i bianconeri avranno una settimana di riposo, prima di tornare in campo domenica 17 in trasferta contro il Bologna Rugby Club.

Emilbanca Lyons vs Valorugby Emilia 19-12

Emilbanca Rugby Lyons: Belforti; Cordani, Seminari, Beghi, Locca; Russo, Viti; Camoni (cap), Mazzocchi, Barbieri; Konte, Isola Fr; Montesissa, Bolzoni, Mazzoni. Allenatori: Salvetti, Bergamaschi, Mozzani

Marcature: 12’ m Reggio (0-5); 18 m Seminari tr Russo (7-5); 30’ m Seminari (12-5), 35’ m Seminari tr Russo (19-5) St 43’ m Reggio tr (19-12)