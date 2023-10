Rugby – I risultati del weekend dei Lyons: bene i Cadetti, Under 14 in grande spolvero

La squadra cadetta di Sitav Rugby Lyons continua in modo spedito il suo precampionato, con una terza prova convincente che vale la vittoria per 59-5 sui Lions Tortona, squadra che prenderà parte al campionato di Serie C nel girone piemontese. La crescita dei ragazzi di Baracchi e Solari è evidente, con una prestazione fornita quest’oggi che dimostra l’applicazione, la grinta e le motivazioni della squadra bianconera. Quest’anno l’obiettivo della promozione è stato dichiarato fin dal primo allenamento, e i giovani leoni sembrano perfettamente indirizzati sulla giusta via

Partita a senso unico quella andata in scena sul “Beltrametti 2”, che ha visto i bianconeri prendere il controllo delle operazioni in avvio di gara con le due mete in apertura di Rossi e Bolzoni, che finalizzano delle ottime azioni dei trequarti. A metà prima frazione l’unico momento di difficoltà per i bianconeri, che abbassano il ritmo e subiscono l’unica meta dell’incontro. Entro la fine del primo tempo però arrivano altre due mete che chiudono i giochi con Luca Spezia e Luca Bassi.

Nella ripresa formazione rivoluzionata per far giocare tutti i disponibili, ma la sostanza rimane la stessa, con i Lyons che quando alzano il ritmo ed eseguono le giocate con precisione sono troppo forti per gli avversari. Prima arrivano due mete con Cristian che finalizza il lavoro della mischia, poi nell’ultimo quarto di gara c’è gloria anche per Gianmaria Groppelli, Profiti e Ferhati.

Domenica prossima si fa sul serio per gli uomini di Baracchi e Solari, con la prima di campionato sul campo del Rugby Faenza.

Sitav Rugby Lyons vs Lions Tortona 59- 5

Tabellino: pt: 3’ mt Rossi nt (5-0), 7’ mt Bolzoni tr. Groppelli N. (12-0), 31’ mt Tortona nt (12-5), 35’ mt Spezia L. tr. Groppelli N. (19-5), 39’ mt Bassi G. tr. Groppelli N. (26-5).

st: 2’ mt Cristian n.t. (31-5), 19’ mt Cristian tr. Rossi (38-5), 29’ mt Groppelli G. tr Bassi G. (45-5), 32’ mt Ferhati tr Bassi G. (52-5), 40’ mt Profiti tr Bassi G. (59-5),

Sitav Rugby Lyons: Rossi, Bolzoni, Oppizzi D., Profiti, Spezia L., Groppelli N., Fornasari, Bellani, Perazzoli, Oppizzi A., Pozzoli, Bassi L., Espinoza, Lanzani, Cantù.

A disp.: Cristian, Groppelli G., Bosoni, Cazzarini, Bassi G., Zucchini, Repetti, Ugolotti, Cassinari, Montesissa, Tasha, Ferhati, Bongiorni, Spezia G., Groppi, Salotti, Dal Capo

Allenatori: Baracchi, Solari

Under 16 – Barrage Promozione

Seconda partita stagionale con un passo indietro per i giovani leoni dell’Under 16, che contro un Rugby Parma superiore sul campo subisce 5 mete e chiude il risultato dopo i 70 minuti sullo 0-34 . Dopo la prima vittoria i ragazzi speravano in un secondo successo su due, ma si sono scontrati contro un avversario molto forte, a cui si aggiungono i troppi errori individuali che hanno portato come conseguenza un lavoro collettivo superficiale che è costato una brutta prestazione.

Nel primo tempo al 9’ apre le marcature il Parma con una meta non trasformata, a cui al 12’ i bianconeri provano a rispondere con un calcio piazzato di Anelli che però non trova i pali. Dopo questo sussulto, troppi errori per i Lyons che portano il Parma a segnare un calcio piazzato e altre due mete prima della pausa(0-22). A inizio ripresa subito un errore di disciplina con una serie di fuorigioco collettivi portano l’arbitro ad assegnare il primo dei due cartellini gialli, che costa l’inferiorità numerica. Nella squadra bianconera si riscontra troppa pressione e paura di sbagliare, che portano a commettere un’altra ingenuità con un avanti volontario da parte di Dodici. Gli avversari approfittano della situazione siglando altre due mete.

Ora è il momento di lavorare sodo e ritrovare la giusta concentrazione per arrivare pronti all’ultima partita del girone Barrage, quando l’Under 16 bianconera sarà ospite presso il Rugby Carpi domenica prossima.

Emilbanca Rugby Lyons vs Rugby Parma FC 1931 0 – 34 (0-5)

Tabellino: pt 9’ m Parma(0-5), 26’ cp Parma(0-8), 29’ m tr Parma(0-15), 31’ m tr Parma(0-22); st 39’ m Parma(0-27), 67’ m tr Parma(0-34).

Emilbanca Rugby Lyons: Anelli; Del Fiol; Beghi(Cap); Rossi; Dragoni; Petrusic; Rangoni; Monici; Mastrorocco; Davoli; Rancati; Fontanella; Salicelli; Manca; Dodici(vCap).

A Disposizione: Calabrese; Sula; Guglieri; Tizzoni; Bonvino; Sambin; Tosciri.

Allenatori: Bedini, Rossi, Cemicetti

Cartellini: 38’ giallo Rancati, 60’ giallo Dodici.

Under 14 – 1a giornata

Prima uscita ufficiale della nuova stagione per la nuova Under 14 bianconera assolutamente positiva, con una ottima prestazione di tutta la squadra che vale un rotondo successo sul Valorugby Emilia, squadra sicuramente meno esperta rispetto ai ragazzi di Dodici e Groppelli. Sono in tutto 10 le mete marcate dai giovani leoni, in una giornata di grande divertimento che ha dimostrato la qualità e lo spirito di squadra di questo giovane gruppo.

Emilbanca Rugby Lyons vs Valorugby Emilia 65-5

Emilbanca Rugby Lyons: Romio, Tusino, Santi, Torrisi S, Rossetti, Folliero, Del Fiol, Fornaroli, Bandini, Torrisi M, Pea, Torelli, Maggi

A Disposizione: Catelli

Allenatori: Dodici, Groppelli G, Groppelli N