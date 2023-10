Tennistavolo – Partono i campionati: Cortemaggiore presente in sei tornei

Inizio di stagione intensa e ricca di appuntamenti per il club magiostrino, dopo i due tornei nazionali open organizzati e la partecipazione ad altre manifestazioni open nazionali dei propri atleti e tecnici. E’ tutto pronto in casa Corte per l’inizio dei campionati a squadre, in campo scenderanno ben sei formazioni impegnate in altrettanti tornei, in attesa del esordio della serie A-1 maschile paralimpica che si giocherà a concentramenti.

Rose

Viene confermata la politica societaria che persegue squadre con rose e organici dove saranno inseriti in modo costante e permanente giovani provenienti dal settore giovanile, saranno accompagnati da figure principali probanti con esperienza, parecchi seniores cresciuti sempre dal club.

Serie B2 nazionale

Alecksandr Sazonov è il perno principale della formazione, sarà affiancato da Stefano Ferrini, figura con patentino da tecnico, il terzo Pietro Calarco, 16 anni che ha disputato un pre campionato da protagonista. Esordio contro una squadra classica di categoria.

Serie C1 nazionale

Esordio non facile per Lorenzo Armani, 17 anni, nelle prime giornate dentro anche Simone Dernini e Roberto Negro, due figure probanti nello scacchiere. Negro sostituisce Leonardo Milza, che nel primo mese di allenamento è alle prese con acciacchi, il quarto è Michele Molinari.

C2 regionale

Nella massima serie regionale in regia Francesco Colombi, 3° categoria e poi due altri baby Francesco Armani e Dylan Baroni. A Modena si potrà contare anche su Bishal Ghizzoni, ennesimo pongista cresciuto a Corte. Si inizia a Modena contro la CDR, una delle favorite del Campionato.

D1 regionale

Nicolas Rossi, ottimo quarta categoria capace di essere faro per un altro trio tutto giovanile formato da Andrea Bragadini e i fratelli Yllias Elaazri e Mohamed Elaazri, che sono stati fatti salire dai campionati inferiori. Anche qui trasferta molto insidiosa a Bologna contro la Fortitudo, in formazione anche Davide Minardi e Andrea Zaniboni.

D2 regionale

Alessandro Ferrini anche lui nella doppia veste tecnico-atleta doppia, il baby sarà Anas Elaazri più il duo Simone Miserotti e Marco Cacioli.

D3 regionale

Marco Armani con Luciano Grandi in regia e tante scelte, la prima su tutte Federico Vacca, 15 anni in grande crescita. Sempre in versione baby Francesco Guaragni, Giovanna Hu, Lara Passera e per allargare la rosa altri pongisti provenienti anche dai progetti tennistavolo per tutti. Sia in serie D-2 che D-3 trasferta con due derby contro i cugini del Valnure.