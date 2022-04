Rugby Lyons, i risultati del settore giovanile: vittoria per i Cadetti, sconfitta per l’Under 19

La Squadra Cadetta dei Lyons si complica notevolmente la vita in quel di Carpi, ma riesce a portare a casa il bottino pieno anche in una giornata molto negativa. I ragazzi di Davide Baracchi hanno avuto in mano il pallino del gioco per quasi tutto l’incontro, senza però riuscire a concludere le azioni in modo decisivo per i propri demeriti, mantenendo così viva la partita fino all’ultimo contro un avversario modesto, a segno solo con due mete in intercetto.

Dopo un primo tempo poco concreto, in cui i bianconeri hanno sprecato diverse occasioni per marcare anche in superiorità numerica, i giovani Leoni si sono appoggiati al proprio reparto di mischia, salito di livello nelle ultime prestazioni, per andare a marcare le mete necessarie per trovare la vittoria e il punto di bonus.

In una partita in cui si registrano il brutto infortunio occorso a Paolo Viani, portato via in ambulanza dopo una concussion, e il cartellino rosso rimediato da Visconti per placcaggio pericoloso, i Lyons possono sorridere per il risultato, e si lanciano nella settimana decisiva della propria stagione. Domenica prossima la sfida con il CUS Ferrara vale il primo posto in classifica e la possibilità di inseguire il sogno Promozione.

Servirà maggior concentrazione e calma per poter gestire la pressione di una sfida così importante. Nelle ultime uscite i bianconeri non sono riusciti ad esprimere il loro gioco, facendosi prendere dal nervosismo e concedendo il fianco agli avversari anche con troppi cartellini rimediati. Tutte cose da sistemare, per un gruppo cresciuto tanto in poco tempo e che merita di ottenere grandi soddisfazioni.

Serie C – Girone Promozione – IV giornata

Rugby Carpi – Sitav Rugby Lyons 20-30 (13-11)

Tabellino: pt 5’ cp Carpi; 11’ cp Carpi, 16’ cp Rossi, 22’ m Cristian, 31’ m Carpi tr, 39’ cp Rossi st 63’ m Bosoni tr Rossi; 66’ m Carpi tr; 72’ m punizione Lyons; 80’ m Cristian tr Rossi

Sitav Rugby Lyons: Spezia; Tasha (55’ Visconti), Montanari, Viani Pa (50’ Eddoukali) , Ferhati (41’ Dhima); Rossi (cap), Viani Pi; Bosoni, Bongiorni, Moretto; Bassi (41’ Cazzarini), Bellani (71’ Sirtori Origgi); Cantù, Cristian, Groppi (60’ Groppelli). All: Davide Baracchi

Cartellini: 39’ Cartellino Giallo Carpi; 42’ Cartellino Giallo Cristian, 60’ Cartellino Rosso Visconti

Under 19

Due considerazioni, per tentare di spiegare l’ennesima debacle subita dalla nostra U19, in riva al Tirreno. Se le partite durassero 30′, probabilmente i nostri se la giocherebbero alla pari contro qualsiasi avversario. Purtroppo, da regolamento, le partite durano più del doppio (70′ ndr).

Resta da capire perché dopo avere subito la prima marcatura pesante, e non essere riusciti a rimediare nei minuti immediatamente successivi, nonostante lo sviluppo di pur apprezzabili trame di gioco, la paura di sbagliare paralizza completamente i ragazzi che si consegnano puntualmente (anche in questo caso), a qualsiasi avversario. Sicuramente i ragazzi oggi non hanno capito il metro arbitrale, peraltro oscuro ai più, ma questa non è certo una giustificazione, i nostri errori rimangono nostri e su questi dobbiamo lavorare.

Le situazioni sopracitate, si sono verificate anche oggi, ed hanno prodotto questo poco onorevole 47-0. Resta pochissimo tempo, ai ragazzi, per regalarsi una bella soddisfazione e chiudere una stagione fatta di più ombre che luci.

Livorno – Lyons 47-0 (mete 7-0)

Lyons: Fornasari, Azzini (27’ 2T Zucchini), Perazzoli, Nakov, Cassinari (12’ 2T Marchetta), Solari, Dallanegra (6’ 2T Bart Cobbah), Profiti, Spezia, Lomuscio, Calandroni (12’ 2T Nemeth), Salotti (28’ 2T Calandroni), Espinoza (8’ 2T Amir Ali), Lanzani (8’ 2T Borchieri), Bosoni.

Tabellino – 1° tempo: mete Livorno 22’ nt, 28’ 31’, 34’ (26-0)

2° tempo: mete Livorno 10’, 28’, 35’.