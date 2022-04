Rugby Lyons, il programma del settore giovanile bianconero: Under19 contro Livorno

Il mese di aprile si apre con un po’ di tanto attesa pioggia, che rende ancora più divertente e piacevole giocare al nostro sport. Le squadre Lyons colgono l’occasione al volo e sono pronte a scendere in campo anche in questo fine settimana, mentre il Peroni TOP10 osserva un turno di riposo.

Appuntamento importante per la Squadra Cadetta, che nella trasferta di Carpi punta a rimanere agganciata alla prima posizione in classifica. I ragazzi di Davide Baracchi sono pronti a dare battaglia sul campo della squadra fanalino di coda, in un impegno da non sottovalutare.

Trasferta ostica per i giovani Leoni dell’Under 19, che sfideranno il Livorno Rugby sul suo campo. Per i ragazzi di Bergamaschi e Paoletti l’occasione per provare ad ottenere la prima vittoria nel Girone Elite e di ben figurare su un campo difficile.

Occasione di riscatto anche per l’Under 17, che ospita al “Beltrametti” il Rugby Parma dopo la sconfitta di misura subita contro Viadana domenica scorsa.

Ancora in azione anche le Pantere Lyons, che presenzieranno agli eventi collaterali alla partita del TikTok Six Nations Femminile Italia-Inghilterra a Parma. In programma un allenamento collegiale per il settore Juniores e un torneo 7s per le Seniores.

Infine, appuntamento di prestigio per il Settore Propaganda, con le nostre Under 7,9 e 11 che parteciperanno all’importante Torneo “Colla De Sensi” di Noceto.